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В результате обстрела Херсона и области пострадали 68 человек, - глава ОВА

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Херсон, Суббота 24 декабря 2022 21:25
В результате обстрела Херсона и области пострадали 68 человек, - глава ОВА Фото: в результате обстрела Херсона и области пострадали 68 человек (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Иван Носальский

В результате обстрела Херсона и области россиянами, который произошел сегодня, 24 декабря, пострадали 68 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"По состоянию на сейчас известно о 68 пострадавших в результате сегодняшней атаки российских оккупантов на Херсонскую область", - отметил Янушевич.

При этом он добавил, что оккупанты убили десять человек.

Он отметил, что из-за удара россиян из "Градов" повреждены много зданий в центре Херсона. Оккупанты попали по котельной детского сада и газопроводу. Для атаки враг использовал зажигательные боеприпасы.

Янушевич подчеркнул, что в городе есть районы, электроснабжение в которых восстановить не удастся из-за постоянных обстрелов россиян. Поэтому он призвал жителей эвакуироваться оттуда.

Напомним, сегодня утром россияне нанесли массированный удар по Херсону.

Ранее официальные лица сообщали, что в результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 10 человек, еще 58 получили ранения.

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