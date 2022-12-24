ua ru
Сб, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Подоляк резко раскритиковал "мирные" инициативы России после обстрела Херсона

Новина українською →
Суббота 24 декабря 2022 15:31
Подоляк резко раскритиковал "мирные" инициативы России после обстрела Херсона Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Предлагая собственные "мирные" инициативы, Россия продолжает безжалостно убивать украинцев и обстреливать города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Комментируя призывы обратить внимание на "мирные" инициативы России, Подоляк напомнил о всех зверствах, которые совершает жалкая страна в отношении Украины и наших граждан.

"Напомню тем, кто предлагает принять во внимание "мирные" инициативы Путина/Лаврова (Владимир Путин, президент России и Сергей Лавров, глава МИД - ред.): именно сейчас Россия "ведет переговоры", убивая херсонцев, уничтожая Бахмут, разрушая сети Киева/Одесса, пытая мирных жителей Мелитополя... Россия хочет безнаказанно убивать. Позволим ли ей это?", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 24 декабря россияне массированно обстреляли центр Херсона. В результате удара по меньшей мере 8 человек погибли, 58 получили ранения, из них 18 - в тяжелом состоянии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Ирина Подоляк
NEWS
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация