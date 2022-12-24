Подоляк резко раскритиковал "мирные" инициативы России после обстрела Херсона

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Комментируя призывы обратить внимание на "мирные" инициативы России, Подоляк напомнил о всех зверствах, которые совершает жалкая страна в отношении Украины и наших граждан.

"Напомню тем, кто предлагает принять во внимание "мирные" инициативы Путина/Лаврова (Владимир Путин, президент России и Сергей Лавров, глава МИД - ред.): именно сейчас Россия "ведет переговоры", убивая херсонцев, уничтожая Бахмут, разрушая сети Киева/Одесса, пытая мирных жителей Мелитополя... Россия хочет безнаказанно убивать. Позволим ли ей это?", - пишет Подоляк.