ua ru
Сб, 03 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Премьер Эстонии о согласовании лимита цен для российской нефти: Важный шаг в поддержку Украины

Новина українською →
Суббота 03 декабря 2022 05:40
Премьер Эстонии о согласовании лимита цен для российской нефти: Важный шаг в поддержку Украины Фото: Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (facebook.com/kallaskaja)
Автор: Олег Васкив

В Эстонии довольны договоренностью о потолке цен для российской нефти на уровне 60 долларов за баррель, который Евросоюз достиг 2 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook эстонского премьер-министра Каи Каллас.

Чиновница отметила, что ее страна проделала серьезную работу для достижения соответствующего результата.

"Я довольна договоренностью, потому что она является важным шагом, который помогает поддержать Украину и остановить военную машину России", - указала Каллас.

По словам главы правительства Эстонии, во время переговоров говорилось и об 70 долларах, но удалось убедить партнеров договориться о значительно более низкой цене.

"Каждый доллар, на который снижается потолок цены, означает примерно минус 2 миллиарда долларов доходов РФ. Таким образом, то, что нам удалось договориться о цене на 5 долларов ниже начальной, означает, что российская военная машина недосчитается 10 млрд долларов", - объяснила премьер.

Каллас добавила, что, по оценке экспертов, очень болезненной для России могла бы быть цена в 30-40 долларов за баррель. Однако сейчас достигнут "лучший из возможных на сегодняшний день компромиссов".

"Эстония также внесла предложение регулярно пересматривать установленную цену и вносить коррективы, исходя из цели снизить доходы РФ", - подытожила чиновница.

Напомним, страны ЕС смогли согласовать ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Добавим также, что такиелимиты на нефть из РФ будут регулярно пересматриваться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТА Эстония
NEWS
Бесплатный проезд и остановка метро. Киев подготовил план на случай блекаута
Бесплатный проезд и остановка метро. Киев подготовил план на случай блекаута
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии