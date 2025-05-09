Карпаты накрыла "майская зима": что творится и куда не стоит идти (фото, видео)

Сегодня утром на высокогорье Карпат - существенная непогода. Там морозно и туманно, а землю засыпало снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию горных спасателей Прикарпатья в Facebook.

Что происходит на горе Поп Иван

Согласно информации горных спасателей, утром 9 мая 2025 года (по состоянию на 8:25) на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали существенное ухудшение погодных условий:

облачность;

туман.

Уточняется, что видимость вследствие этого - ограничена.

Ветер - восточный, северо-восточный, со скоростью 10-12 м/с.

Температура воздуха при этом -7°С.

Пост спасателей о погоде на горе Поп Иван (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Исходя из опубликованной фотографии, земля и здания на высокогорье Карпат покрыты снегом.

Поп Иван засыпало снегом (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Где еще на высокогорье Карпат заснежило

Горные спасатели Прикарпатья сообщили, что в урочище Заросляк по состоянию на 9 часов утра также было туманно и снежно.

Ветер - юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха -1°С.

Погода в урочище Заросляк (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Как туристам уберечь жизнь: советы ГСЧС

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что заснежило на популярном туристическом маршруте урочища Заросляк.

Учитывая погодные условия путешественников призывают:

воздержаться от выходов в высокогорье;

обязательно регистрировать свой маршрут;

скачать специальное приложение "Порятунок у горах".

"Помните! Безопасность - превыше всего", - отметили в ГСЧС и опубликовали видео, на котором можно увидеть "майскую зиму в Карпатах".