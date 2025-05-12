Что с погодой в мае? Синоптики объяснили и дали прогноз на неделю
После апрельского потепления май принес в Украину похолодание и дожди. Ночью в некоторых областях до сих пор фиксируют заморозки (хотя в основном и на поверхности почвы).
Подробнее о том, чем обусловлена такая погода, а также чего ждать украинцам в ближайшие дни и до конца недели, рассказала в комментарии РБК-Украина синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Почему украинцам до сих пор прогнозируют заморозки и дожди
По словам эксперта, на Украину сейчас продолжает влиять холодная воздушная масса из северных широт.
"Она удерживает свои позиции, поэтому погода у нас и на той неделе, и на этой - сильно не отличается. Вот такая она прохладная, свеженькая", - рассказала Птуха.
Она уточнила, что "во время прояснений - если еще в придачу ночь ясная, без облачности - то, конечно, могут быть вот эти заморозки".
Кроме того, над территорией Украины остаются (за счет поля несколько пониженного атмосферного давления) атмосферные фронты, вызывающие периодические небольшие дожди.
В то же время синоптики уже прогнозируют следующий атмосферный фронт, который должен прийти с северо-запада и принести еще больше осадков.
Когда и где именно в Украине вероятны заморозки
Птуха напомнила, что заморозки в воздухе в Украине в последние дни были "достаточно локальные", то есть "прямо массовых таких - не отмечается" (речь идет про "возможные один-два случая").
"А на поверхности почвы - да, пока они у нас еще могут быть", - признала синоптик.
Она уточнила, что ближайшей ночью они вероятны в предутренние часы:
- в западных областях;
- в Винницкой области.
"Это все продолжает влиять на нас холодная воздушная масса из северных широт... Преимущественно такому воздействию подвергаются западные области. Частично может быть где-то по северным и центральным областям", - рассказала эксперт.
Она добавила, что ситуацию по облачности синоптики уточняют ежедневно и "тогда уже составляют предупреждение - будут заморозки или не будут".
В каких регионах ждать больше всего дождей
В ближайшие дни осадки в Украине ожидаются:
- в западных областях - умеренные;
- в северных, а в дневные часы - и в большинстве центральных областей - небольшие дожди.
"На остальной территории - пока без осадков", - отметила Птуха.
По ее словам, "следующий атмосферный фронт, опять же с северо-запада, будет уже в четверг, 15 мая". Он повлечет немного больше осадков и сдвинется, со временем, в восточном направлении.
"То есть завтра-послезавтра в дневные часы небольшие дожди у нас также могут быть. Но они менее интенсивные и меньшей площади охвата", - уточнила синоптик.
Она отметила, что в ближайшее время речь идет о "неустойчивой атмосфере", как это было в течение последних нескольких дней.
"Когда преимущественно в течение дня может быть спокойная ситуация. Но кое-где могут образоваться облака и достичь интенсивности дождевой", - объяснила эксперт.
Между тем с 15 мая "они уже будут более всеохватывающие, скажем так, эти осадки".
"Они будут связаны с более активным атмосферным фронтом с северо-запада", - отметила представительница УкрГМЦ.
Что будет с температурой воздуха до конца недели
По словам Птухи, учитывая температурные показатели, "эта неделя будет очень похожа на предыдущую".
Так, синоптики прогнозируют:
- ночью в среднем - от 2 до 8 градусов тепла;
- днем по Украине - от 10 до 15 градусов выше нуля;
- днем на юге и востоке страны - максимум до +18°C.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в течение 11-12 мая погода во Львове установила несколько исторических температурных рекордов. По словам синоптиков, такого не было с 1978 года.
Тем временем Карпаты накрыла "майская зима" - на высокогорье фиксировали густой туман и минусовую температуру. Землю и здания засыпало снегом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.