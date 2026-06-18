Май стал рекордным по деоккупации, впереди - "окно возможностей", - Федоров

Май стал рекордным месяцем по площади деоккупированных украинских территорий, благодаря чему Силы обороны получили преимущество над противником.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам заседания в формате "Рамштайн".

Министр заверил, что страна продолжает выполнять свою «домашнюю работу» и ежедневно предпринимает активные шаги.

Он также поблагодарил всех международных партнеров и участников встречи за постоянную поддержку Украины.

"Мы настойчиво работаем над созданием новых возможностей, чтобы заставить врага пойти на справедливый мир", - подчеркнул глава ведомства.

Федоров подчеркнул, что очередная встреча партнеров в формате «Рамштайн» прошла под знаком «окна возможностей» , которое отчетливо просматривается в ближайшие месяцы.

Кроме того, Силам обороны удалось существенно увеличить цену в человеческих потерях, которую враг вынужден платить за каждый квадратный километр украинской земли.

По словам министра, Украина в настоящее время имеет преимущество над российскими оккупантами .

Военная помощь от партнеров

Напомним, 18 июня во время очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" международные партнеры объявили о новых масштабных пакетах помощи на общую сумму около 4 миллиардов долларов.

В частности, Нидерланды обязались предоставить Украине около 700 крылатых ракет, а также была анонсирована передача дальнобойной артиллерии с радиусом действия 30+ километров.

Кроме того, Великобритания официально выделила новый пакет финансирования для ВСУ на сумму 852 миллиона фунтов стерлингов, привлекая для этого конфискованные российские активы.

За эти средства британская сторона оплатит поставку 150 тысяч дронов украинского производства, а также предоставит 350 ракет для систем противовоздушной обороны и современные радары для защиты украинского неба.