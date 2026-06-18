Травень став рекордним із деокупації, попереду - "вікно можливостей", - Федоров

Травень став рекордним місяцем за площею деокупованих українських територій, завдяки чому Сили оборони отримали перевагу над ворогом.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров за підсумками засідання у форматі "Рамштайн".

Міністр запевнив, що країна продовжує виконувати своє "домашнє завдання" та щодня робить активні кроки.

Він також подякував усім міжнародним партнерам та учасникам зустрічі за постійну підтримку України.

"Ми наполегливо працюємо над створенням нових можливостей, щоб змусити ворога до справедливого миру", - підкреслив очільник відомства.

Федоров наголосив, що чергова зустріч партнерів у форматі "Рамштайн" пройшла під знаком "вікна можливостей" , яке чітко видно у найближчі місяці.

Крім того, Силам оборони вдалося суттєво збільшити ціну в людських втратах, яку ворог змушений платити за кожен квадратний кілометр української землі.

За словами міністра, Україна наразі має перевагу над російськими окупантами .

Військова допомога від партнерів

Нагадаємо, 18 червня під час чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міжнародні партнери оголосили про нові масштабні пакети допомоги на загальну суму близько 4 мільярдів доларів.

Зокрема, Нідерланди зобов'язалися надати Україні близько 700 крилатих ракет, а також було анонсовано передачу далекобійної артилерії радіуса дії 30+ кілометрів.

Окрім цього, Велика Британія офіційно виділила новий пакет фінансування для ЗСУ на суму 852 мільйони фунтів стерлінгів, залучивши для цього конфісковані російські активи.

За ці кошти британська сторона оплатить постачання 150 тисяч дронів українського виробництва, а також надасть 350 ракет для систем протиповітряної оборони та сучасні радари для захисту українського неба.