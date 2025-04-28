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Похолодание набирает обороты: прогноз на 28 апреля в Украине

Украина, Понедельник 28 апреля 2025 07:00
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Похолодание набирает обороты: прогноз на 28 апреля в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью на 28 апреля в Украине фиксировались заморозки, они еще продлятся. Днем в большинстве регионов будет не выше 15° тепла.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на"Укргидрометцентр".

Небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью в северных, восточных и центральных областях заморозки в воздухе 0-3°, на остальной территории 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°.

Температура днем 10-15° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье 14-19°, на востоке и северо-востоке страны 7-12°.

Погода в Киеве и области

Небольшая облачность. Без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью заморозки в воздухе 0-3°; температура днем 10-15° тепла; в Киеве ночью заморозки в воздухе 0-2°; температура днем 13-15° тепла.
Похолодание набирает обороты: прогноз на 28 апреля в УкраинеПогода в Украине 28 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Заморозки в Украине продолжатся

Ночью 29 апреля заморозки в воздухе 0-3° сохранятся в восточных областях. Синоптики объявили II уровень опасности, оранжевый.

Кроме того, 29 апреля в Украине ожидаются заморозки и на поверхности почвы 0-5°. І уровень опасности, желтый.

"Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", - отметили синоптики.

Ждать ли "мороз" в начале мая?

В последнее время в сети распространяется информация, будто бы в начале мая могут быть "морозы".

Во-первых, о морозе в контексте последнего месяца весны говорить некорректно. Дело в том, что с 17 апреля, если температуры воздуха и поверхности почвы снижаются до 0 градусов и ниже, то это уже можно считать заморозками, а не морозами.

Во-вторых, синоптики не исключают изменений погоды в мае, но пока прогнозировать именно заморозки, не берутся.

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