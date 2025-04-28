Похолодание набирает обороты: прогноз на 28 апреля в Украине

Ночью на 28 апреля в Украине фиксировались заморозки, они еще продлятся. Днем в большинстве регионов будет не выше 15° тепла.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр ".

Кроме того, 29 апреля в Украине ожидаются заморозки и на поверхности почвы 0-5°. І уровень опасности, желтый.

Температура по области ночью заморозки в воздухе 0-3°; температура днем 10-15° тепла; в Киеве ночью заморозки в воздухе 0-2°; температура днем 13-15° тепла. Погода в Украине 28 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Температура днем 10-15° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье 14-19°, на востоке и северо-востоке страны 7-12°.

Ночью в северных, восточных и центральных областях заморозки в воздухе 0-3°, на остальной территории 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°.

Ждать ли "мороз" в начале мая?

В последнее время в сети распространяется информация, будто бы в начале мая могут быть "морозы".

Во-первых, о морозе в контексте последнего месяца весны говорить некорректно. Дело в том, что с 17 апреля, если температуры воздуха и поверхности почвы снижаются до 0 градусов и ниже, то это уже можно считать заморозками, а не морозами.

Во-вторых, синоптики не исключают изменений погоды в мае, но пока прогнозировать именно заморозки, не берутся.

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