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На трасі Одеса-Київ обмежено рух транспорту

Новини » Надзвичайні події    15.03.2019 - 21:19
На трасі Одеса-Київ обмежено рух транспорту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмежено рух транспорту на 403 км автодороги Одеса-Київ

На трасі Одеса-Київ сьогодні ввечері обмежено рух транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Повідомляється, що обмежено рух транспорту на 403 км автодороги Одеса-Київ. Зокрема, біля села Знам'янка Іванівського району перекинулася вантажівка з насінням. В результаті дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав.

Зараз на місці події працюють правоохоронці.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що в Київській області на 72 км автодороги Київ-Одеса було заблоковано рух в напрямку столиці через пожежу. Дороги на маршруті відкривались поступово, по мірі подолання дистанції бігунами. При цьому всі вулиці, на яких обмежується рух (крім Хрещатика), були відкриті до 16:00.

Раніше повідомлялося, що в лютому на трасі Київ - Чоп через ДТП з потерпілими був тимчасово заблокований проїзд.

Додамо, що через сильний вітер в Чернівецькій області на трасу поблизу пункту пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією впали дроти високовольтної лінії. Через цье рух на міжнародній трасі перекрили.

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