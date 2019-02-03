На трасі Київ - Чоп тимчасово заблокований рух

Фото: місце ДТП на трасі Київ - Чоп (з відкритих джерел)

Неподалік Винниківського мосту сталась ДТП

Керівник прес-служби патрульної поліції Львова Катерина Рибій повідомила, що на трасі Київ - Чоп через ДТП із постраждалими тимчасово заблокований проїзд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рибій в Facebook.

Рибій розповіла, що неподалік Винниківського мосту сталась аварія між вантажівкою та мікроавтобусом. Через ДТП було госпіталізовано водія та пасажира мікроавтобуса Iveco.

"Після проведення слідчих дій, патрульні організують реверсний рух", - повідомила Рибій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Росії перекинувся автобус з дітьми, є загиблі. За попередніми даними, в результаті перевертання автобусу загинули двоє дорослих, ще 16 дітей отримали травми.

Нагадаємо, що в Харківській обл. сталась ДТП з мікроавтобусом, є жертви. У момент зіткнення постраждалі перебували біля легковика і намагалися виштовхнути його з снігового замету, в результаті зіткнення постраждали чотири людини, одна жінка від отриманих травм померла на місці.