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На трасі Одеса-Ізмаїл авто зіткнулося з маршруткою, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    31.01.2019 - 15:36
На трасі Одеса-Ізмаїл авто зіткнулося з маршруткою, є постраждалі
Фото: місце події (bessarabiainform.com)

За офіційними даними, постраждали сім людей

У Одеській області поблизу села Миколаївка на трасі Одеса-Ізмаїл 31 січня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та маршрутного таксі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції

Як зазначається, за попередньою інформацією внаслідок зіткнення легкового автомобіля та маршрутного таксі сполученням Кілія-Одеса постраждало близько 7 осіб. Поліція повідомляє, що одна людина, ймовірно, загинула.

Зараз на місці події працюють поліцейські та рятувальники. Обставини події встановлюються.

Фото: місце події (bessarabiainform.com)

Водночас, видання "Бессарабия INFORM" пише, що в Головному управлінні Нацполіціі повідомили, що в результаті зіткнення легкового автомобіля і маршрутки сполученням Кілія-Одеса постраждало 8 осіб. Також є одна загибла жінка.

Нагадаємо, під час дорожньо-транспортної пригоди в Одеській області, яка сталася ввечері 29 січня, загинули двоє працівники поліції. Аварія сталася на автодорозі поблизу села Нова Долина Овідіопольського району.

РБК-Україна писало, що на початку січня в Київській області при зіткненні пасажирського автобуса з легковим автомобілем загинули три людини. Зокрема, в місті Обухів пасажирський автобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем. 

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