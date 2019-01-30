У Одеській області зіткнулися маршрутка, вантажівка та легковик, є жертви

Фото: на місці ДТП (npu.gov.ua)

Загинули двоє пасажирів маршрутки, четверо людей травмовано

У Одеській області на автошляху Одеса-Овідіополь біля Гребного каналу ввечері у вівторок, 29 січня, зіткнулися маршрутне таксі, вантажний та легковий автомобілі, загинуло двоє людей, четверо травмовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася приблизно о 19:00, рух транспорту на вказаній ділянці дороги ускладнився в обох напрямках.

"Встановлено, що у ДТП загинули двоє пасажирів маршрутного таксі - молодий чоловік та дівчина. Вони обоє – працівники поліції", - йдеться в повідомленні.

Фото: на місці ДТП

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на початку січня в Київській області в місті Обухів при зіткненні пасажирського автобуса з легковим автомобілем загинули три людини, четверо постраждалих з автобуса були госпіталізовані.