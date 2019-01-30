ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Одеській області зіткнулися маршрутка, вантажівка та легковик, є жертви

Новини » Надзвичайні події    30.01.2019 - 04:16
У Одеській області зіткнулися маршрутка, вантажівка та легковик, є жертви
Фото: на місці ДТП (npu.gov.ua)

Загинули двоє пасажирів маршрутки, четверо людей травмовано

У Одеській області на автошляху Одеса-Овідіополь біля Гребного каналу ввечері у вівторок, 29 січня, зіткнулися маршрутне таксі, вантажний та легковий автомобілі, загинуло двоє людей, четверо травмовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася приблизно о 19:00, рух транспорту на вказаній ділянці дороги ускладнився в обох напрямках.

"Встановлено, що у ДТП загинули двоє пасажирів маршрутного таксі - молодий чоловік та дівчина. Вони обоє – працівники поліції", - йдеться в повідомленні.

 

Фото: на місці ДТП

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на початку січня в Київській області в місті Обухів при зіткненні пасажирського автобуса з легковим автомобілем загинули три людини, четверо постраждалих з автобуса були госпіталізовані.

У Талліні сталося ДТП з пасажирським автобусом, є постраждалі У Київській області зіткнулися дві маршрутки
Новини України ДТПОдеса
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся