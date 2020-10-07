У Києві з 7 жовтня на проспекті Бандери обмежують рух: схема об'їзду

Фото: проспект Бандери (kiev.informator.ua)

З 01:00 7 жовтня по 20 жовтня в Києві частково обмежать рух на проспекті Степана Бандери. Буде здійснюватись другий етап капітального ремонту.

Про це повідомили в прес-службі Київської міськдержадміністрації.

На проспекті Бандери завершено перший етап капітального ремонту. Була оновлена магістраль від північного мосту до Оболонського проспекту.

У ніч на 7 жовтня почнуться ремонтні роботи на наступній частині проспекту. Роботи триватимуть на ділянці від вул. О.Теліги до залізничної станції "Зеніт".

Під час робіт рух буде обмежено частково. Схема об'їзду виглядає так:

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко поділився планами щодо ремонтів доріг на наступний рік. Також він розповів, що Київ підготувався до опалювального сезону завчасно і готовий до запуску тепла.