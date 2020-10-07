ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві з 7 жовтня на проспекті Бандери обмежують рух: схема об'їзду

Київ, Середа 07 жовтня 2020 05:30
У Києві з 7 жовтня на проспекті Бандери обмежують рух: схема об'їзду
Фото: проспект Бандери (kiev.informator.ua)
Автор: РБК-Україна

З 01:00 7 жовтня по 20 жовтня в Києві частково обмежать рух на проспекті Степана Бандери. Буде здійснюватись другий етап капітального ремонту.

Про це повідомили в прес-службі Київської міськдержадміністрації.

На проспекті Бандери завершено перший етап капітального ремонту. Була оновлена магістраль від північного мосту до Оболонського проспекту.

У ніч на 7 жовтня почнуться ремонтні роботи на наступній частині проспекту. Роботи триватимуть на ділянці від вул. О.Теліги до залізничної станції "Зеніт".

Під час робіт рух буде обмежено частково. Схема об'їзду виглядає так:

У Києві з 7 жовтня на проспекті Бандери обмежують рух: схема об'їзду

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко поділився планами щодо ремонтів доріг на наступний рік. Також він розповів, що Київ підготувався до опалювального сезону завчасно і готовий до запуску тепла.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство КиївКиївБандера
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся