ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві перекрили вулицю через прорив тепломережі

Київ, П'ятниця 18 вересня 2020 12:25
У Києві перекрили вулицю через прорив тепломережі
Фото: перекриття вулиці (Telegram КМДА)
Автор: РБК-Україна

У Києві перекрили рух вулицею Коростенською. Перекриття відбулося через прорив тепломережі.

Про це повідомляє офіційний канал Київської міської державної адміністрації у своєму Telegram.

"Закрито ділянку між вулицями Генерала Наумова і Рубежівською через прорив тепломережі. Ремонтні бригади уже на місці і розпочали ліквідацію наслідків аварії", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в січні в столиці на Шулявці сталася комунальна аварія з проривом тепломережі. Аварія сталася на вулиці Нижньоключовій. У результаті прориву труби гарячою водою затопило дорогу.

Як писало РБК-Україна, до цього стався прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza; прорвало тепломережу, в результаті чого стався підмив асфальту.

Крім того, у квітні 2019 року в Печерському районі столиці в результаті прориву двох тепломереж без води і опалення залишилися понад 140 будинків.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Київаварияперекрыто движение
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся