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Глава МЗС Британії висунула свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра

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Лондон, Понеділок 11 липня 2022 00:48
Глава МЗС Британії висунула свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра Фото: глава МЗС Великобританії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс висунула свою кандидатуру на посаду глави керівної Консервативної партії країни і її уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph.

Вона зазначила, що готова виконувати обіцянки і приймати важкі рішення.

"Ми стикаємося і з серйозними викликами за кордоном, що виходять від агресивної Росії і все більш рішучого Китаю. Залишилося менш ніж два роки для підготовки до наступних виборів. Це буде важке протистояння, але в ньому можна перемогти, виконавши обіцянки перед британським народом. Я висуваю свою кандидатуру", - заявила вона.

Ліз Трасс є одним з найбільш затятих критиків Росії в уряді Бориса Джонсона.

Раніше молодший міністр з торгової політики Великобританії Пенні Мордонт заявила, що висуває свою кандидатуру на посаду голови Консервативної партії і пост прем'єр-міністра.

Низка відставок призвела до того, що Джонсон був змушений оголосити про свій відхід з посади. Очікується, що вибори нового лідера консерваторів пройдуть до осені.

Про те, що це означає для української сторони, - у матеріалі "Джонсон йде, але підтримка залишається. Що говорять можливі наступники про Україну".

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