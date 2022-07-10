На посаду прем'єра Британії претендує дев'ять осіб, - Sky News

Молодший міністр з торгової політики Великобританії Пенні Мордонт заявила, що висуває свою кандидатуру на посаду глави Консервативної партії і пост прем'єр-міністра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Наше керівництво має помінятися. Воно повинно поменше фокусуватися на лідері і набагато більше на країні. Я готова стати наступним лідером Консервативної партії", - заявила вона.

Таким чином, в гонці за лідерство в уряді Британії беруть участь дев'ять осіб.

Також на посаду британського прем'єра претендують:

колишній глава МОЗ Саджид Джавід,

екс-міністр закордонних справ Джеремі Хант,

колишній глава Мінфіну Ріші Сунак,

міністр транспорту Грант Шаппс,

голова спеціального комітету у закордонних справах громад тому Тугендхат.

За даними видання, очікується, що найближчими днями до Гонки можуть приєднатися глава британського МВС Пріті Пател і міністр закордонних справ Ліз трас.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, який, згідно з результатами опитування YouGov, найбільш перспективний потенційний кандидат на пост лідера Консервативної партії, відмовився висувати свою кандидатуру.