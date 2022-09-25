Зеленский о ситуации на фронте: На нескольких направлениях у нас есть положительные результаты

В настоящее время жесткие боевые действия проходят в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Общая протяженность линии фронта составляет более 2 тысяч километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"На нескольких направлениях у нас есть положительные результаты", - отметил политик.

Зеленский подчеркнул: "Что бы ни происходило на этой неделе в России, какие бы шаги не планировало государство-террорист - политические или военные - задачи Украины не могут измениться".

"Мы воюем за жизнь и свободу всех украинцев", - добавил президент.