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Зеленский о ситуации на фронте: На нескольких направлениях у нас есть положительные результаты

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Воскресенье 25 сентября 2022 23:20
Зеленский о ситуации на фронте: На нескольких направлениях у нас есть положительные результаты Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

В настоящее время жесткие боевые действия проходят в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Общая протяженность линии фронта составляет более 2 тысяч километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"На нескольких направлениях у нас есть положительные результаты", - отметил политик.

Зеленский подчеркнул: "Что бы ни происходило на этой неделе в России, какие бы шаги не планировало государство-террорист - политические или военные - задачи Украины не могут измениться".

"Мы воюем за жизнь и свободу всех украинцев", - добавил президент.

Напомним, Зеленский 25 сентября проинформировал, что Украина получила от Соединенных Штатов зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

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