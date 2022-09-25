Зеленский о ситуации на фронте: На нескольких направлениях у нас есть положительные результаты
В настоящее время жесткие боевые действия проходят в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Общая протяженность линии фронта составляет более 2 тысяч километров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
"На нескольких направлениях у нас есть положительные результаты", - отметил политик.
Зеленский подчеркнул: "Что бы ни происходило на этой неделе в России, какие бы шаги не планировало государство-террорист - политические или военные - задачи Украины не могут измениться".
"Мы воюем за жизнь и свободу всех украинцев", - добавил президент.
Напомним, Зеленский 25 сентября проинформировал, что Украина получила от Соединенных Штатов зенитно-ракетные комплексы NASAMS.
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