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Кандидат у прем'єри Британії озвучила свою позицію щодо війни в Україні

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Лондон, Четвер 21 липня 2022 11:30
Кандидат у прем'єри Британії озвучила свою позицію щодо війни в Україні Фото: глава МЗС Великобританії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Чинний міністр закордонних справ і кандидат в прем'єр-міністри Великобританії Ліз Трасс заявила, що підтримує Україну, але виступила проти прямої участі британських солдатів у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава МЗС підкреслила, що Британія є союзником України у війні, яку розв'язала Росія. Але водночас вона вважає, що британські війська не повинні брати участь у бойових діях.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну. Ми очолили міжнародну коаліцію з відправки зброї, ми вводимо санкції, але я не підтримую пряму участь британських військ", - заявила Трасс.

Нагадаємо, що вчора в Британії оголосили результати чергового туру виборів прем'єра. До фіналу увійшли глава МЗС Ліз Трасс і ексміністр фінансів Ріші Сунак.

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Великобританія Війна Росії проти України
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