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Трасс пообіцяла протягом тижня представити план боротьби з енергетичною кризою

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Лондон, Неділя 04 вересня 2022 03:56
Трасс пообіцяла протягом тижня представити план боротьби з енергетичною кризою Фото: міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Глава Міністерства закордонних справ Великобританії Ліз Трасс у разі обрання 5 вересня лідером керівної Консервативної партії і прем'єр-міністром протягом першого ж тижня представить план з боротьби зі зростальними цінами на електрику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph.

За її словами, Великобританії потрібно прийняти важкі рішення, щоб в майбутньому надати собі гарантії, що країна не опиниться в складному становищі в енергетичному питанні щоосені і взимку.

Трасс стверджує, що не можна відкладати розв'язання цієї проблеми, тому вона готова діяти і приймати складні рішення, щоб перебудувати економіку Сполученого Королівства.

Вибори прем'єра Британії

7 липня Борис Джонсон оголосив, що йде з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Рішення було прийнято після низки відставок в уряді, викликаних скандалом з Крісом пінчером.

При цьому члени британського парламенту не підтримали вотум недовіри уряду Джонсона.

Пізніше в Британії приступили до голосування за нового прем'єра. Спочатку в конкурсі брали участь 11 політиків, проте до фіналу список скоротився до двох претендентів - Ріші Сунака і Ліз Трасс.

Також відзначимо, що вперше за час свого правління королева Єлизавета II призначить нового прем'єра у своєму маєтку Балморал у Шотландії. Зазвичай монархиня призначала нового главу уряду в Букінгемському палаці або Віндзорському замку.

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