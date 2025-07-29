Мощная непогода накрыла часть Украины: сотни населенных пунктов остались без света

Из-за сильных дождей и порывов ветра, прошедших по территории Житомирщины, Винницкой, Киевской и других областей, спасатели продолжают ликвидировать подтопления, поваленные деревья и аварийные ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго и ГСЧС Украины.

Последствия

Как сообщают в ГСЧС, сильный ливень на Житомирщине вызвал подтопление дворов, подвалов и жилых помещений в городе Звягель.

В течение суток спасатели ГСЧС откачали более 490 кубометров воды, а также убрали 48 аварийных деревьев, упавших из-за порывов ветра.

В селе Турчинка Коростенского района из-за поваленного дерева был заблокирован вход в частный дом - спасатели оперативно освободили проход с помощью специнструментов.

Фото: спасатели ликвидируют последствия непогоды (t.me/DSNS_Zhytomyr)

Пресс-секретарь Главного управления ГСЧС Оксана Урбанская сообщила, что в Винницкой области вторые сутки продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды.

Там из-за ливней и ветра упали деревья, повреждено жилье, десятки населенных пунктов остаются без света.

Аварийные службы готовятся к возможным новым подтоплениям из-за ожидаемого сегодня значительного дождя, который может превысить десятидневную норму осадков.

Киевская область

В ОВА отмечают, что Киевщина также страдает от последствий непогоды. Из-за падения деревьев на линии электропередач были зафиксированы дополнительные обесточивания.

Специалистам ДТЭК Киевские региональные электросети удалось вернуть свет в более 330 тысяч домов, однако более 40 тысяч абонентов до сих пор остаются без электроснабжения. Ремонтные работы продолжаются в усиленном режиме.

Кроме того, в городе Умань в больнице из-за непогоды произошло задымление серверной комнаты, что повлекло эвакуацию 116 человек, среди которых 35 медиков.

Благодаря слаженным действиям спасателей и медиков ситуация оперативно взята под контроль, пострадавших нет.

По состоянию на утро 29 июля в Ровенской области остаются без света 21 населенный пункт - около 5,4 тысячи потребителей. Ремонтные бригады уже восстановили электроснабжение более 7,3 тысячам домов.

Состояние потребления электроэнергии

По данным Укрэнерго, сегодня потребление электроэнергии демонстрирует рост из-за жары и облачной погоды, которая снижает эффективность работы солнечных станций.

Однако из-за последствий непогоды в семи областях полностью или частично обесточены 477 населенных пунктов.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики просят граждан экономно потреблять электроэнергию и соблюдать правила безопасности.

Суточный максимум потребления 28 июля был на 2,6% выше максимумов рабочего дня 25 июля.