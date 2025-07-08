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МУС выдал ордера на арест лидеров "Талибана" из-за преследования женщин в Афганистане

Вторник 08 июля 2025 18:22
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МУС выдал ордера на арест лидеров "Талибана" из-за преследования женщин в Афганистане Фото: МУС выдал ордера на арест лидеров "Талибана" из-за преследования женщин в Афганистане (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Международный уголовный суд (МУС) 8 июля выдал ордера на арест верховного лидера "Талибана" Хайбатуллы Ахундзады и председателя Верховного суда Афганистана Абдула Хакима Хаккани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МКС.

"Палата предварительного производства Международного уголовного суда в контексте ситуации в Афганистане выдала ордера на арест Хайбатулы Ахунзади, верховного лидера "Талибана", и Абдулы Хакима Хаккани, верховного судьи "Талибана", которые фактически руководят Афганистаном минимум с 15 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

По данным МУС, Ахундзади и Хаккани инкриминируется организация и поощрение преследований по политическим и гендерным мотивам. В частности, речь идет о масштабных репрессиях против женщин, девушек и других людей, которые не соответствовали гендерной политике Талибана - включая тех, кто имеет другую гендерную идентичность или поддерживает права женщин.

Ордера выданы в контексте расследования ситуации в Афганистане. Суд считает, что преступления против человечности были совершены как минимум с 15 августа 2021 года, когда Талибан захватил власть в стране, и продолжались до 20 января 2025 года.

Прокуратура МУС указывает, что эти преследования сопровождались системным подавлением прав, насилием, дискриминацией и изоляцией женщин из публичной жизни.

"Хотя некоторые запреты и нормы были введены для всего населения, основной целью стали именно женщины и девушки, которые подверглись лишению основных прав из-за своей гендерной принадлежности", - заявили в МУС.

Отмечается, что местонахождение подозреваемых пока неизвестно. МУС призывает государства-участники Римского статута к сотрудничеству по выполнению ордеров. Это первый случай, когда суд выдает ордера в контексте преступлений, связанных с гендерным преследованием в контексте правления Талибана.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия первой среди крупных государств официально признала правительство Талибана в Афганистане.

А в конце мая 2025 года в США заявили, что рассматривают возможность признания "Талибана" иностранной террористической организацией.

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МКС Талибан Афганистан
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