Транзит зерна из Украины. От позиции Еврокомиссии будет зависеть дальнейшее решение вопроса, - МИД

От позиции Еврокомиссии по импорту агропродукции из Украины будет зависеть дальнейшее разрешение ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Министерства иностранных дел по особым поручениям Ольги Трофимцевой во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ .

Трофимцева отметила, что согласно результатам последних переговоров, в ночь на пятницу, 21 апреля, должен возобновиться транзит, в частности, польской территорией, украинского зерна и другой агропродукции в третьи страны. Потому постепенно, хотя бы частично, будет сниматься давление с украинских агроэкспортеров.

"Тем не менее, мы сейчас внимательно наблюдаем за развитием ситуации дальше, потому что понятно из заявлений представителей, спикеров Европейской Комиссии, которые сразу сказали, что такие односторонние действия, введенные Польшей, Венгрией или Словакией, не приемлемы. И за торговую политику ЕС отвечает исключительно Европейская комиссия", - подчеркнула она.

Посол МИД подчеркнула, что именно от позиции Еврокомиссии в этом вопросе будет зависеть дальнейшее развитие ситуации.

Ссылаясь на слова Министра аграрной политики Николая Сольского, она озвучила ориентировочные потери, к которым привела остановка экспорта.

"Мы понимаем, что речь идет о сотнях миллионов долларов", - сказала Трофимцева.