ua en ru
Пн, 24 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

1500 км для дронов - не проблема. Украина поразила более 30 НПЗ и нефтебаз в России, - Зеленский

Понедельник 24 июня 2024 17:12
UA EN RU
1500 км для дронов - не проблема. Украина поразила более 30 НПЗ и нефтебаз в России, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Для дронов Службы безопасности Украины расстояние в полторы тысячи километров уже не проблема. Они поразили уже более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время поздравления воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с 30-летием основания ЦСО.

Зеленский отметил, что Центр специальных операций "А" - по праву одно из лучших боевых подразделений Украины.

"Ваши боевые результаты положительно повлияли на все стратегические сражения этой войны - от защиты Киева до очищения от врага пространства Черного моря, от боев на Харьковской и Донецкой областях до специальных операций в стратегической глубине вражеской территории", - сказал президент.

По его словам, "украинцы должны знать и быть благодарны воинам ЦСО "за минусование экономического потенциала России, работающего на войну - за удары по российской нефтепереработке".

"Уже поражено более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз государства-террориста. Для дронов СБУ уже и расстояние в полторы тысячи километров не проблема. Вместе с успехами ГУР и наших Вооруженных сил это очень весомые результаты, приближающие справедливое для Украины окончание этой войны и обеспечивают реальную, ощутимую, болезненную ответственность России за все содеянное против Украины", - подчеркнул Зеленский.

Успешная работа дронов СБУ

Напомним, ночью 20 июня дроны Службы безопасности Украины (СБУ) успешно атаковали российские нефтебазы в Тамбовской области и в республике Адыгея.

Также в Ростовской области РФ в ночь на 18 июня произошла атака с применением беспилотников, в результате чего вспыхнул нефтеобъект. Это была спецоперация СБУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Служба безопасности Украины Война в Украине Дрони
NEWS
1500 км для дронов - не проблема. Украина поразила более 30 НПЗ и нефтебаз в России, - Зеленский
1500 км для дронов - не проблема. Украина поразила более 30 НПЗ и нефтебаз в России, - Зеленский
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины