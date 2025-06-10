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Транспортный коллапс в Киеве после обстрела РФ: что изменилось для водителей и пассажиров

Вторник 10 июня 2025 09:40
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Транспортный коллапс в Киеве после обстрела РФ: что изменилось для водителей и пассажиров Некоторый транспорт в Киеве курсирует утром с изменениями (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Некоторый пассажирский транспорт в Киеве курсирует с изменениями после массированной российской атаки города дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс" в Facebook.

Какой транспорт в Киеве курсирует с изменениями

Согласно информации коммунального предприятия, в Киеве в результате ликвидации последствий российской атаки наблюдаются задержки движения некоторого общественного транспорта.

Так, с отклонением графика курсируют:

  • автобусы №14Т;
  • автобусы №112;
  • автобусы №119.

Изменения касаются также транспорта, движущегося:

  • по улице Ильенко;
  • по улице Глубочицкая.

По состоянию на 7:30 утра было перекрыто движение ул. Ильенко - по направлению к станции метро "Лукьяновская".

На ул. Глубочицкой - наблюдалась задержка движения из-за ликвидации пожара в результате российской атаки.

Сообщалось также о таких изменениях в движении троллейбусов:

  • №16 и №23 - от ул. Мечты до станции метро "Дорогожичи";
  • №6, №18, №28 и №33 - до станции "Почайна";
  • №19 - пл. Космонавтов - Воздухофлотский путепровод;
  • №35 - от ул. Кадетский Гай до Воздухофлотского путепровода, от просп. Свободы - до станции метро "Дорогожичи".

"Просим учитывать изменения при планировании поездок. Следите за обновлениями", - подытожили в коммунальном предприятии.

Транспортный коллапс в Киеве после обстрела РФ: что изменилось для водителей и пассажировТранспортный коллапс в Киеве после обстрела РФ: что изменилось для водителей и пассажировПубликация КП "Киевпастранс" (скриншот: facebook.com/Kyivpastrans)

Напомним, в результате массированной российской атаки этой ночью больше всего пострадали Киев, а также Киевская и Одесская области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура.

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 10 июня войска РФ атаковали Украину 322 воздушными целями.

Между тем президент Владимир Зеленский сообщил, что страна-агрессор прибегла к одному из крупнейших обстрелов против Киева. От атак пострадали также Одесса, Черниговская и Днепропетровская области.

В столице Украины в результате возгораний существенно ухудшилось качество воздуха. Загрязнение фиксируют в разных районах города.

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