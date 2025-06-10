Транспортный коллапс в Киеве после обстрела РФ: что изменилось для водителей и пассажиров
Некоторый пассажирский транспорт в Киеве курсирует с изменениями после массированной российской атаки города дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс" в Facebook.
Какой транспорт в Киеве курсирует с изменениями
Согласно информации коммунального предприятия, в Киеве в результате ликвидации последствий российской атаки наблюдаются задержки движения некоторого общественного транспорта.
Так, с отклонением графика курсируют:
- автобусы №14Т;
- автобусы №112;
- автобусы №119.
Изменения касаются также транспорта, движущегося:
- по улице Ильенко;
- по улице Глубочицкая.
По состоянию на 7:30 утра было перекрыто движение ул. Ильенко - по направлению к станции метро "Лукьяновская".
На ул. Глубочицкой - наблюдалась задержка движения из-за ликвидации пожара в результате российской атаки.
Сообщалось также о таких изменениях в движении троллейбусов:
- №16 и №23 - от ул. Мечты до станции метро "Дорогожичи";
- №6, №18, №28 и №33 - до станции "Почайна";
- №19 - пл. Космонавтов - Воздухофлотский путепровод;
- №35 - от ул. Кадетский Гай до Воздухофлотского путепровода, от просп. Свободы - до станции метро "Дорогожичи".
"Просим учитывать изменения при планировании поездок. Следите за обновлениями", - подытожили в коммунальном предприятии.
Публикация КП "Киевпастранс" (скриншот: facebook.com/Kyivpastrans)
Напомним, в результате массированной российской атаки этой ночью больше всего пострадали Киев, а также Киевская и Одесская области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура.
Согласно информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 10 июня войска РФ атаковали Украину 322 воздушными целями.
Между тем президент Владимир Зеленский сообщил, что страна-агрессор прибегла к одному из крупнейших обстрелов против Киева. От атак пострадали также Одесса, Черниговская и Днепропетровская области.
В столице Украины в результате возгораний существенно ухудшилось качество воздуха. Загрязнение фиксируют в разных районах города.
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