Доехать в Киев стало дороже. На каких маршрутах повысили стоимость проезда и почему

Стоимость проезда в маршрутках, которые курсируют между Броварами и Киевом, выросла на 5 гривен.

Почему стоимость проезда изменилась и какая теперь цена

По словам эксперта, во многих других районах подорожание проезда уже произошло.

"Осталось направление только "Бровары - Киев". Потому что оно выживало все это время за счет объема пассажиропотока. Но потом упал и объем перевозок. И водителей не стало", - рассказал Павленко.

Он объяснил, что сегодня речь идет только о подорожании проезда в Броварском районе, "который не пересматривал свой тариф начиная с 2022 года".

"А наши перевозчики имеют, скажем так, законные основания пересматривать уровень своего тарифа, если факторы (составляющие), которые влияют на стоимость проезда, подорожали на 10%", - уточнил глава ассоциации автоперевозчиков.

Среди основных факторов, которые повлияли на повышение стоимости проезда граждан в маршрутках, он упомянул следующие:

подорожание акциза на топливо

увеличение на 100% стоимости полиса страхования для коммерческого транспорта

уровень минимальной зарплаты

существенный рост (стремительный взлет) стоимости запчастей

"И очень-очень много, скажем так, факторов, которые влияют на погашение кредитов и уплату налогов", - добавил Павленко.

Он признал, что это - вынужденное и непопулярное решение, до которого пришлось "дойти".

"Но техника, она такая капризная, что ей безразлично - популярное это решение или нет. Ее надо ремонтировать. Ее нужно заправлять. Обслуживать", - пояснил специалист.

Он сообщил, что о каком-то обновлении речь не идет. То есть стоимость проезда в маршрутных такси "Бровары - Киев" (и в обратном направлении) повысили на 5 гривен для того, чтобы сохранить транспортное сообщение.

В то же время Павленко отметил, что такой шаг, даже не пересмотр уровня тарифа (подорожание), а больше - индексация.

"Потому что мы понимаем, что если бы мы объективно подходили к самому тарифу, он был бы не на 5 гривен больше, допустим, а на 12. Если экономически подходить к этому вопросу... Это повышение было сделано с учетом платежеспособности населения, находящегося за чертой бедности, и целесообразности перевозок - в среднем", - рассказал он.

Итак, сейчас проезд в маршрутках сообщением "Бровары - Киев" (и наоборот) стоит 35 гривен. По словам председателя ассоциации "Автоперевозчики Киевщины", в ближайшее время меняться эта сумма не должна.