Транспорт будущего. В Украине могут появиться роботакси: что об этом известно

Глобальный рынок роботакси к 2025 году достигнет 3 млрд долларов, а к 2030 - превысит 43 млрд долларов. Беспилотные такси уже тестируют и запускают в США, Китае и Израиле. В Украине автономный транспорт пока на этапе обсуждений, но эксперты считают, что ограниченное внедрение возможно в ближайшие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo.ua .

По словам представителей украинского рынка пассажирских перевозок, интерес к сотрудничеству с разработчиками автономных транспортных решений уже существует.

Предполагается, что наиболее реалистичным сценарием станет пилотное внедрение в течение 3-5 лет, при условии развития инфраструктуры и соответствующего законодательства.

Что необходимо для запуска беспилотных авто

Ключевыми условиями для запуска автономных авто в Украине называют:

проведение локальных тестов AV-систем и расчет капитальных затрат

наличие качественной дорожной инфраструктуры и разметки

законодательную базу, аналогичную принятым в США и ЕС.

Также важным аспектом остается соблюдение международных стандартов SAE (Society of Automotive Engineers), определяющих уровни автономности автомобилей и степень участия водителя.

Где автономный транспорт может появиться в первую очередь

Отмечается, что внедрение таких решений в Украине, вероятно, будет происходить точечно - например, на закрытых маршрутах, в рамках логистических задач или в оборонной сфере, где можно обеспечить необходимые условия для эксплуатации.

США готовятся к запуску полноценного сервиса роботакси

Между тем, в США одна из крупнейших компаний отрасли готовится развернуть полноценный сервис роботакси в районе Сан-Франциско. В рамках пилота уже проведено тестирование в Техасе с использованием электромобилей Model Y и участием операторов, отслеживающих ситуацию на дороге.

Согласно исследованию McKinsey, к 2035 году автономные автомобили могут занять до 10% мирового рынка пассажирских перевозок, что подтверждает активный переход отрасли от стадии R&D к реальному коммерческому применению.