Transparency International вимагає розслідувати напад на чиновницю херсонської міськради

У TI обурені нападом на Гандзюк, яку облили кислотою

Організація Transparency International (ТІ) Україна вимагає розслідування нападу на чиновницю херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Про це повідомляє прес-служба організації.

У TI обурені нападом на Гандзюк, яку облили кислотою. Організація вимагає результатів розслідування, встановлення замовників цього злочину та їхніх мотивів.

"Нарешті, прийшов час Національній поліції дати чіткий сигнал про те, що будь-які спроби застосування сили проти активістів будуть викриті, а особи які здійснюють напади - притягнуті до відповідальності", - заявляють у Transparency International.

Нагадаємо, що у Херсоні сьогодні вранці, 31 липня, невідомий облив кислотою керуючу справами виконкому міської ради та громадську діячку Катерину Гандзюк.

За його словами, невідомий чатував на Гандзюк біля під’їзду і хлюпнув на неї кислотою. У неї серйозні опіки.

Зазначимо, Катерина Гандзюк неодноразово критикувала обласне управління Нацполіції Херсонської області й інші органи влади.

Додамо, що в кінці квітня невідомі в центрі Києва напали на депутата Верховної ради Мустафу Найєма.

Окрім того, в Києві побили нардепа Юрія Левченка. Як повідомлялося, інцидент стався сьогодні на вулиці Половецькій в Шевченківському районі столиці під час демонтажу незаконних гаражів.