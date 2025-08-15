ua en ru
Ассист Цыганкова и неожиданный дебют Крапивцова не спасли "Жирону" от фиаско на старте Ла Лиги

Жирона, Пятница 15 августа 2025 22:05
Ассист Цыганкова и неожиданный дебют Крапивцова не спасли "Жирону" от фиаско на старте Ла Лиги Фото: Владислав Крапивцов не смог выручить "Жирону" (x.com/GironaFC)
Автор: Андрей Костенко

"Жирона" с украинцами Виктором Цыганковым и Владиславом Крапивцовым в составе неудачно стартовала в чемпионате Испании-2025/26. В матче-открытии турнира каталонцы потерпели домашнее поражение от "Райо Вальекано".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Испания, Ла Лига, 1-й тур

"Жирона" - "Райо Вальекано" - 1:3

Голы: Рока, 57 - де Фрутос, 18, Альваро Гарсия, 20, Паласон, 45 (пенальти)

Удаление: Гассанига (Ж), 43 (прямая красная)

Фейлы Гассаниги

Каталонцы трижды пропустили уже в первом тайме. А главным антигероем стал аргентинский голкипер команды Пауло Гассанига.

На 18-й минуте он в простой ситуации не попал по мячу, что привело к первому голу. Через две минуты гости забили второй раз: здесь прямой вины Гассаниги не было - провалилась вся защита.

А под занавес тайма вратарь каталонцев почему-то решил обыграть нападающего соперников в своей штрафной: потерял мяч, пошел на фол последней надежды и увидел перед собой прямую красную.

После удаления аргентинца, на поле срочно выпустили резервного голкипера - украинца Владислава Крапивцова. И сразу на пенальти, который заработал Гассанига. Сотворить чудо отечественный футболист не смог: мяч оказался в его воротах.

После первого тайма "Жирона" уступала 0:3, имея на одного футболиста меньше.

Ассист Цыганкова

После перерыва команда украинцев сумела отыграть один гол, причем сделала это при участии Цыганкова. Наш полузащитник, получив мяч протащил его почти через полполя и прострелил в штрафную, где передачу замкнул Рока. Это был первый гол каталонцев в сезоне.

До конца встречи счет не изменился. Во многом благодаря Крапивцеву, который совершил несколько спасительных сейвов и больше не пропустил. Но "Жирона" все равно потерпела первое фиаско в новом сезоне.

Ранее рассказали о новом сезоне Ла Лиги - с деталями, прогнозами и расписанием трансляций.

Также читайте о топ-10 самых дорогих трансферов украинцев после перехода Забарного в ПСЖ.

