Лукашенко не сдержал обещание Трампу: что произошло
В Беларуси не осталось свободных объемов калийных удобрений для западных стран - все, что там производят, уже заранее расписано по заключенным контрактам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко.
Почему у Минска нет калия для Запада
Лукашенко заявил, что грубые экономические "выпады" со стороны стран Европейского Союза и Запада в общем-то никуда не делись, поэтому Беларусь продолжает переориентировать товаропоток.
"Никуда не делись грубые выпады в экономическом плане со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток", - сказал Лукашенко, принимая с докладом главу Государственного таможенного комитета Владимира Орловского в понедельник в Минске.
Что с договоренностями по США
Ранее Лукашенко уже заявлял о поставках белорусских калийных удобрений для США. В то же время, больших объемов американцам Минск дать не может - вся продукция, произведенная в этом году, уже законтрактована.
"Насколько я проинформирован премьер-министром и правительством, нам удалось переориентироваться на восток. Свидетельством этому являются переговоры с американцами. И как здесь многие кричат: "Ах, калий!"
Лукашенко объяснил ситуацию с СПОТ
Лидер Беларуси также затронул еще один вопрос, связанный с переориентацией товаропотока, - введение в Россию системы подтверждения ожидания товаров, известной как СПОТ.
"Как на нас влияют меры, которые предпринимает Российская Федерация в целях защиты своего рынка, - так называемый СПОТ? В общем, конечно, я слежу за обстановкой и проинформирован, что вам удалось наладить хорошие, хорошие отношения с Россией по введению этих мер, и наши перевозчики не испытывают каких-либо серьезных проблем".
Между тем, в Вашингтоне накануне сообщали о подготовке масштабного соглашения с Беларусью по закупке калийных удобрений, которые должны стоить дешевле, чем продукция из Канады.
О подготовке такой договоренности накануне заявил и президент США Дональд Трамп, назвав ее "очень хорошей новостью" для американских фермеров и скотоводов.