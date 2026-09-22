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Лукашенко не сдержал обещание Трампу: что произошло

11:37 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Лукашенко не сдержал обещание Трампу: что произошло Фото: лидер Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
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В Беларуси не осталось свободных объемов калийных удобрений для западных стран - все, что там производят, уже заранее расписано по заключенным контрактам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Почему у Минска нет калия для Запада

Лукашенко заявил, что грубые экономические "выпады" со стороны стран Европейского Союза и Запада в общем-то никуда не делись, поэтому Беларусь продолжает переориентировать товаропоток.

"Никуда не делись грубые выпады в экономическом плане со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток", - сказал Лукашенко, принимая с докладом главу Государственного таможенного комитета Владимира Орловского в понедельник в Минске.

Что с договоренностями по США

Ранее Лукашенко уже заявлял о поставках белорусских калийных удобрений для США. В то же время, больших объемов американцам Минск дать не может - вся продукция, произведенная в этом году, уже законтрактована.

"Насколько я проинформирован премьер-министром и правительством, нам удалось переориентироваться на восток. Свидетельством этому являются переговоры с американцами. И как здесь многие кричат: "Ах, калий!"

Лукашенко объяснил ситуацию с СПОТ

Лидер Беларуси также затронул еще один вопрос, связанный с переориентацией товаропотока, - введение в Россию системы подтверждения ожидания товаров, известной как СПОТ.

"Как на нас влияют меры, которые предпринимает Российская Федерация в целях защиты своего рынка, - так называемый СПОТ? В общем, конечно, я слежу за обстановкой и проинформирован, что вам удалось наладить хорошие, хорошие отношения с Россией по введению этих мер, и наши перевозчики не испытывают каких-либо серьезных проблем".

Между тем, в Вашингтоне накануне сообщали о подготовке масштабного соглашения с Беларусью по закупке калийных удобрений, которые должны стоить дешевле, чем продукция из Канады.

О подготовке такой договоренности накануне заявил и президент США Дональд Трамп, назвав ее "очень хорошей новостью" для американских фермеров и скотоводов.

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