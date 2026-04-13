Трампа спросили о поражении Орбана на выборах в Венгрии: реакция попала на видео

Во время общения с прессой Трампа спросили о результатах выборов в Венгрии, которые показали поражение Орбана, которого ранее поддерживал американский президент.

В ответ Трамп ограничился короткой благодарностью журналистам и сразу завершил разговор, не прокомментировав ситуацию. Он развернулся и пошел к самолету.

"Дональд Трамп уходит, когда журналисты спрашивают его о Викторе Орбане и выборах в Венгрии", - сообщил журналист.