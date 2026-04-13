RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трампа спросили о поражении Орбана на выборах в Венгрии: реакция попала на видео

08:41 13.04.2026 Пн
2 мин
Реакция президента США была зафиксирована на коротком видео
aimg Ирина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп резко прервал общение с прессой и ушел после вопроса о поражении венгерского премьера Виктора Орбана на парламентских выборах.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее видео обнародовал журналист Radia RMF FM в США в соцсети Х.

Во время общения с прессой Трампа спросили о результатах выборов в Венгрии, которые показали поражение Орбана, которого ранее поддерживал американский президент.

В ответ Трамп ограничился короткой благодарностью журналистам и сразу завершил разговор, не прокомментировав ситуацию. Он развернулся и пошел к самолету.

"Дональд Трамп уходит, когда журналисты спрашивают его о Викторе Орбане и выборах в Венгрии", - сообщил журналист.

Выборы в Венгрии

Напомним, президент США Дональд Трамп в течение последних шести месяцев неоднократно публично поддерживал Орбана и обещал экономическую помощь Венгрии.

Более того, вице-президент США Джей Ди Вэнс 7 апреля посетил Будапешт, где провел встречу с Виктором Орбаном в поддержку его переизбрания.

Впрочем, на парламентских выборах победу одержала оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.

По данным опросов и предварительных результатов, политическая сила получила около 57% голосов, тогда как партия Орбана "Фидес" - около 37%.

После подсчета 99% голосов "Тиса" получила 138 мест в парламенте, а "Фидес" - 55, что обеспечивает оппозиции более двух третей мандатов и фактический контроль над властью.

Сам Орбан, возглавлявший правительство около 16 лет, уже признал свое поражение.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
