В МИД назвали две главные задачи для Украины на переговорах с россиянами

Украина участвует в переговорах с РФ, несмотря на то, что Москва отправляет "низких" чиновников. Украинская делегация ставит перед собой две задачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого в подкасте "Ґрунт з Нотевським".

Он отметил, Украина участвует в переговорах с РФ для того, чтобы решить гуманитарные проблемы и вернуть людей из плена.

"Вторая не менее важная задача политическая и коммуникационная - это не дать никому обвинить Украину в том, что она является стороной, которая не хочет мира. А таких попыток достаточно много в разных кругах, в разных странах, даже странах-союзниках", - пояснил Тихий.

По его словам, для того, чтобы доказать, что Украина стремится к миру, украинская делегация ездит на переговоры с РФ, хотя уровень кремлевской делегации низкий.

"Состав украинской делегации демонстрирует, что для нас вопросы безопасности и гуманитарные вопросы в приоритете, но все остальное - второстепенное", - сказал спикер.