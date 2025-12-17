ua en ru
У Трампа назвали библейские причины, почему президентом Украины может стать женщина

Украина, Среда 17 декабря 2025 15:42
У Трампа назвали библейские причины, почему президентом Украины может стать женщина Фото: проповедник и телеевангелист Марк Бернс (кадр из видео)
Автор: Александр Мороз

Украинский народ должен выбирать того, кто станет следующим президентом. В то же время не исключено, что им может стать женщина, тем более, что такие примеры есть в Библии.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил приближенный к президенту США Дональду Трампу проповедник и телеевангелист Марк Бернс в интервью украинской журналистке Анне Олицкой.

По словам Бернса, в США, в частности среди сторонников подхода America First, растет скепсис, когда появляется информация о возможных злоупотреблениях средствами, которые должны были быть направлены на защиту и поддержку гражданского населения.

"Это плохо выглядит и создает вопрос: действительно ли ресурсы доходят до фронта и к невинным людям", - отметил он, подчеркнув, что не имеет сочувствия к тем, кто виноват в коррупции, но предостерег от наказания всего общества из-за действий должностных лиц.

В то же время Бернс подчеркнул, что с духовной и гуманитарной точки зрения для него жизнь людей важнее территории.

"Ни один клочок земли не стоит массовых смертей и военных преступлений", - сказал он, комментируя дискуссию о приоритетах в войне.

Отдельно Бернс высказался относительно политического лидерства в Украине. По его мнению, вопрос о том, кто должен возглавлять государство - мужчина, военный или женщина, - является исключительно делом украинского народа. Он заявил, что женщина-президент, женщина лидер есть в Библии, приведя библейские примеры женщин-лидеров.

Комментируя перспективы Украины, приближенный к президенту США проповедник выразил убеждение, что страна имеет шанс на масштабное восстановление и экономический рост, если не будет коррупционных скандалов.

Напомним, недавно Марк Бернс впервые посетил Украину. По его словам, поездка существенно изменила его представление о стране: вместо "карты на CNN" он увидел другой мир.

Операция "Мидас"

Напомним, 10 ноября НАБУ и САП раскрыли операцию "Мидас" по разоблачению коррупции в энергетике. А именно речь шла о коррупционной схеме, которая предусматривала откаты 10-15% с контрагентов "Энергоатома".

Среди подозреваемых оказались, в частности, весомые политические фигуры и не только: бизнесмен и один из соучредителей "Квартала 95" Тимур Миндич, уже бывший министр юстиции Герман Галущенко и также экс-министр энергетики Светлана Гринчук. В результате оба чиновника подали в отставку на фоне этого скандала.

Добавим, что Трамп назвал этот коррупционный скандал в Украине сложной проблемой и добавил, что это не приносит пользу.

