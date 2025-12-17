ua en ru
У Трампа назвали біблійні причини, чому президентом України може стати жінка

Україна, Середа 17 грудня 2025 15:42
UA EN RU
У Трампа назвали біблійні причини, чому президентом України може стати жінка Фото: проповідник і телеєвангеліст Марк Бернс (кадр з відео)
Автор: Олександр Мороз

Український народ має обирати того, хто стане наступним президентом. Водночас не виключено, що ним може стати жінка, тим паче, що такі приклади є в Біблії.

Як пише РБК-Україна, про це заявив наближений до президента США Дональда Трампа проповідник і телеєвангеліст Марк Бернс в інтерв’ю українській журналістці Анні Олицькій.

За словами Бернса, у США, зокрема серед прихильників підходу America First, зростає скепсис, коли з’являється інформація про можливі зловживання коштами, які мали бути спрямовані на захист та підтримку цивільного населення.

"Це погано виглядає і створює питання: чи справді ресурси доходять до фронту і до невинних людей", - зазначив він, наголосивши, що не має співчуття до тих, хто винен у корупції, але застеріг від покарання всього суспільства через дії посадовців.

Водночас Бернс підкреслив, що з духовної та гуманітарної точки зору для нього життя людей важливіше за території.

"Жоден клаптик землі не вартий масових смертей і воєнних злочинів", - сказав він, коментуючи дискусію про пріоритети у війні.

Окремо Бернс висловився щодо політичного лідерства в Україні. На його думку, питання про те, хто має очолювати державу - чоловік, військовий чи жінка, - є виключно справою українського народу. Він заявив, що жінка-президент, жінка лідер є в Біблії навівши біблійні приклади жінок-лідерок.

Коментуючи перспективи України, наближений до президента США проповідник висловив переконання, що країна має шанс на масштабне відновлення і економічне зростання, якщо не буде корупційних скандалів.

Нагадаємо, нещодавно Марк Бернс вперше відвідав Україну. За його словами, поїздка суттєво змінила його уявлення про країну: замість "карти на CNN" він побачив інший світ.

Операція "Мідас"

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ і САП розкрили операцію "Мідас" із викриття корупції в енергетиці. А саме йшлося про корупційну схему, яка передбачала відкати 10-15% з контрагентів "Енергоатому".

Серед підозрюваних опинилися, зокрема, вагомі політичні фігури і не тільки: бізнесмен і один зі співзасновників "Кварталу 95" Тимур Міндіч, уже колишній міністр юстиції Герман Галущенко і також екс-міністр енергетики Світлана Гринчук. У результаті обидва чиновники подали у відставку на тлі цього скандалу.

Додамо, що Трамп назвав цей корупційний скандал в Україні складною проблемою і додав, що це не приносить користь.

