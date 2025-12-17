У Трампа назвали біблійні причини, чому президентом України може стати жінка
Український народ має обирати того, хто стане наступним президентом. Водночас не виключено, що ним може стати жінка, тим паче, що такі приклади є в Біблії.
Як пише РБК-Україна, про це заявив наближений до президента США Дональда Трампа проповідник і телеєвангеліст Марк Бернс в інтерв’ю українській журналістці Анні Олицькій.
За словами Бернса, у США, зокрема серед прихильників підходу America First, зростає скепсис, коли з’являється інформація про можливі зловживання коштами, які мали бути спрямовані на захист та підтримку цивільного населення.
"Це погано виглядає і створює питання: чи справді ресурси доходять до фронту і до невинних людей", - зазначив він, наголосивши, що не має співчуття до тих, хто винен у корупції, але застеріг від покарання всього суспільства через дії посадовців.
Водночас Бернс підкреслив, що з духовної та гуманітарної точки зору для нього життя людей важливіше за території.
"Жоден клаптик землі не вартий масових смертей і воєнних злочинів", - сказав він, коментуючи дискусію про пріоритети у війні.
Окремо Бернс висловився щодо політичного лідерства в Україні. На його думку, питання про те, хто має очолювати державу - чоловік, військовий чи жінка, - є виключно справою українського народу. Він заявив, що жінка-президент, жінка лідер є в Біблії навівши біблійні приклади жінок-лідерок.
Коментуючи перспективи України, наближений до президента США проповідник висловив переконання, що країна має шанс на масштабне відновлення і економічне зростання, якщо не буде корупційних скандалів.
Нагадаємо, нещодавно Марк Бернс вперше відвідав Україну. За його словами, поїздка суттєво змінила його уявлення про країну: замість "карти на CNN" він побачив інший світ.
Операція "Мідас"
Нагадаємо, 10 листопада НАБУ і САП розкрили операцію "Мідас" із викриття корупції в енергетиці. А саме йшлося про корупційну схему, яка передбачала відкати 10-15% з контрагентів "Енергоатому".
Серед підозрюваних опинилися, зокрема, вагомі політичні фігури і не тільки: бізнесмен і один зі співзасновників "Кварталу 95" Тимур Міндіч, уже колишній міністр юстиції Герман Галущенко і також екс-міністр енергетики Світлана Гринчук. У результаті обидва чиновники подали у відставку на тлі цього скандалу.
Додамо, що Трамп назвав цей корупційний скандал в Україні складною проблемою і додав, що це не приносить користь.