У Трампа заговорили о силовом захвате новой территории

В Вашингтоне обсуждается сценарий резкого усиления американского присутствия в Арктике на фоне опасений роста влияния других мировых держав, что вызывает напряжение как внутри США, так и среди союзников по НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Daily Mail .

План по Гренландии

Президент США Дональд Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций разработать план возможного вторжения в Гренландию.

По данным источников, в окружении президента считают необходимым действовать оперативно, чтобы установить контроль над островом до того, как это сделают Россия или Китай.

Отмечается, что активным сторонником этой идеи выступает советник по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллер.

Фактор Венесуэлы

Источники утверждают, что в Белом доме вдохновлены недавней операцией США в Венесуэле, в ходе которой был захвачен бывший президент Николас Мадуро.

Эту операцию рассматривают как пример того, что быстрые и решительные действия могут дать результат и в других регионах.

Сопротивление военных

В то же время руководство американских штабов, по информации издания, относится к планам скептически.

Военные указывают, что вторжение в Гренландию будет незаконным и не получит одобрения Конгресса.

Один из дипломатических источников заявил, что генералы считают инициативу Трампа «безумной и незаконной» и пытаются переключить внимание президента на другие военные проекты.

"Они говорят, что это сродни общению с пятилетним ребенком", — цитирует источник издание.

Контекст и статус острова

Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания и с 2009 года обладает расширенными правами самоуправления.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял о намерении включить остров в состав США, называя его в интервью The Atlantic «совершенно необходимым» для американской обороны.

Ранее он также допускал возможность действий без согласия жителей Гренландии, мотивируя это необходимостью сдерживания России и Китая.