У Трампа заговорили про силове захоплення нової території

У Вашингтоні обговорюють сценарій різкого посилення американської присутності в Арктиці на тлі побоювань зростання впливу інших світових держав, що спричиняє напругу як усередині США, так і серед союзників по НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Daily Mail .

План щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп доручив Об'єднаному командуванню спеціальних операцій розробити план можливого вторгнення в Гренландію.

За даними джерел, в оточенні президента вважають за необхідне діяти оперативно, щоб встановити контроль над островом до того, як це зроблять Росія або Китай.

Зазначається, що активним прихильником цієї ідеї виступає радник з питань внутрішньої безпеки Стівен Міллер.

Фактор Венесуели

Джерела стверджують, що в Білому домі натхненні нещодавньою операцією США у Венесуелі, під час якої було захоплено колишнього президента Ніколаса Мадуро.

Цю операцію розглядають як приклад того, що швидкі та рішучі дії можуть дати результат і в інших регіонах.

Опір військових

Водночас керівництво американських штабів, за інформацією видання, ставиться до планів скептично.

Військові вказують, що вторгнення в Гренландію буде незаконним і не отримає схвалення Конгресу.

Одне з дипломатичних джерел заявило, що генерали вважають ініціативу Трампа "божевільною і незаконною" і намагаються переключити увагу президента на інші військові проєкти.

"Вони кажуть, що це схоже на спілкування з п'ятирічною дитиною", - цитує джерело видання.

Контекст і статус острова

Гренландія є автономною територією у складі Королівства Данія і з 2009 року має розширені права самоврядування.

Після повернення в Білий дім у січні 2025 року Трамп неодноразово заявляв про намір включити острів до складу США, називаючи його в інтерв'ю The Atlantic "абсолютно необхідним" для американської оборони.

Раніше він також допускав можливість дій без згоди жителів Гренландії, мотивуючи це необхідністю стримування Росії та Китаю.