У Трампа считают, что сделка с Украиной о недрах повлияет на переговоры с РФ: как именно

Соглашение Украины и США о недрах стало "сильным сигналом" для Кремля. Оно также укрепит позиции на мирных переговорах с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов США Скотта Бессента, которого цитирует Sky News.

"Соглашение покажет российскому руководству, что между украинским народом и американским народом, между нашими целями нет никакой разницы", - сказал глава Минфина США в эфире Fox News.

По его словам, это соглашение является взаимовыгодным для США и Украины, поскольку американские бизнесы смогут зарабатывать при условии "процветания" украинской экономики.

"Это полноценное экономическое партнерство. Это не просто редкоземельные полезные ископаемые, это инфраструктура, это энергетика. Поэтому здесь есть возможность для обеих сторон действительно выиграть", - добавил Бессент.

Американский министр назвал соглашение между Украиной и США "сигналом" для РФ.

"Это мощный сигнал российскому руководству, и это дает президенту Трампу возможность вести переговоры с Россией на еще более прочной основе", - заявил Бессент.