Появился полный текст соглашения о недрах между Украиной и США: ключевые пункты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительственного портала.

Соглашение подписали первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко и глава Минфина США Скотт Бессент.

Ключевая цель соглашения - создание Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления. Он будет на половину украинским и на половину американским. Ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса. Фонд будет привлекать глобальные инвестиции для восстановления Украины.

В соглашение время от времени могут вноситься изменения в соответствии с его положениями. Соглашение действует до того момента, пока Украина и США не согласятся на его прекращение.

Соглашение об ископаемых охватывает 57 видов минералов. Активы, касающиеся природных ресурсов означает участки, запасы и месторождения на территории Украины алюминия, сурьмы, мышь'яку, барита, бериллия, висмута, церия, цезия, хрома, кобальта, меди, диспрозия, эрбия, европия, фтора, плавикового шпата, гадолиния, галлия, германия, золота, графита, гафния, гольмия, индия, иридия, лантана, лития, лютеция, магния, марганца, неодима, никеля, ниобия, палладия, платины, калия, празеодима, родия, рубидия, рутения, самария, скандия, тантала, теллура, тербия, тулия, олова, титана, вольфрама, урана, ванадия, итербия, иттрия, цинка, циркония, нефти, природного газа (включая сжиженный природный газ) и другие минералы или углеводороды, иным образом согласованные принципалами.

Также закреплено, что в случае предоставления новой военной помощи со стороны США (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучения) капитальный вклад партнера будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи.



Текст соглашения: ключевые пункты

Соглашение между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления

Принимая во внимание, что Соединенные Штаты Америки оказали значительную финансовую и материальную поддержку Украине с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года;

Принимая во внимание, что американский народ желает инвестировать вместе с Украиной в свободную, суверенную и безопасную Украину;

Принимая во внимание, что Соединенные Штаты Америки и Украина стремятся к длительному миру в Украине и крепкому партнерству между их народами и правительствами;

Принимая во внимание, что Соединенные Штаты Америки и Украина признают вклад, который сделала Украина в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия;

Принимая во внимание, что Соединенные Штаты Америки и Украина желают обеспечить, чтобы те государства и другие лица, которые действовали враждебно против Украины в конфликте, не получили выгоды от восстановления Украины после прихода длительного мира;

Принимая во внимание, что Соединенные Штаты Америки и Украина стремятся создать условия, необходимые, среди прочих целей, для увеличения инвестиций в добычу полезных ископаемых, энергетику и связанные с ними технологии в Украине от третьих сторон, включая, но не только, международных инвесторов, базирующихся в Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе и других государствах, которые поддерживают оборону Украины от полномасштабного вторжения России;

Принимая во внимание, что Соединенные Штаты Америки признают намерение Украины избежать конфликтов при подготовке настоящего Соглашения с обязательствами Украины относительно приобретения ею членства в Европейском Союзе или соглашениями с международными финансовыми учреждениями или другими официальными кредиторами;

Принимая во внимание, что Украина имеет, в соответствии с международным правом, суверенитет над своими природными ресурсами, расположенными на ее территории, а также в ее территориальных водах, а также суверенные права на ее исключительную экономическую зону и континентальный шельф, которые позволяют Украине заключать настоящее Соглашение и выполнять цели настоящего Соглашения;

Принимая во внимание, что Украина сохраняет за собой право определять участки в пределах своей территории, а также в своих территориальных водах, исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, которые будут предоставляться для деятельности по поиску, разведке и добыче природных ресурсов, а права, которые будут передаваться в Соглашении об ограниченном партнерстве, на которое ссылается настоящее Соглашение, касаются всего объема таких участков;

Принимая во внимание, что это Соглашение не наносит ущерба правилам в Украине, регулирующим систему собственности на имущество, включая правила, связанные с государственной собственностью и приватизацией;

Итак, вследствие этого, правительство Соединенных Штатов Америки и правительство Украины ("Стороны") заключают настоящее Соглашение о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

Цель Соглашения

1. Целью настоящего Соглашения и политики Сторон является дальнейшее развитие экономического сотрудничества между Сторонами, которому будет способствовать Соглашение об ограниченном партнерстве.

2. Настоящее Соглашение укрепляет стратегическое партнерство между Сторонами для долгосрочного восстановления и модернизации Украины в ответ на большие разрушения, вызванные полномасштабным вторжением России в Украину, и в стремлении к мирной, суверенной и устойчивой Украине.

3. Стороны признают, что восстановление Украины требует не только финансовых инвестиций, но и структурных, институциональных и технологических преобразований, согласованных с демократическими ценностями, рыночными принципами и верховенством права.

4. Стороны также подтверждают, что это Соглашение является выражением более широкого, долгосрочного стратегического согласования между их народами и правительствами, а также ощутимой демонстрацией поддержки Соединенными Штатами Америки безопасности, процветания и восстановления Украины и ее интегрирования в глобальные экономические рамки.

5. Цель Партнерства - служить флагманским механизмом для поощрения прозрачных, подотчетных и ориентированных на будущее инвестиций в критически важные сектора экономики Украины для поддержки стратегии восстановления Украины.

Взносы в Партнерство

1. Каждая Сторона планирует делать взносы в Партнерство в соответствии с условиями Соглашения об ограниченном партнерстве.

2. В обмен на первоначальную выдачу партнерских долей в Партнерстве Партнеру от Украины Правительство Украины обеспечивает, чтобы вклад Партнера от Украины в Партнерство был сделан в Дату вступления в силу в форме безотзывного права на получение Согласованного с Украиной Дохода.

3. Правительство Украины обеспечивает, в течение срока действия Партнерства, что Согласованный с Украиной Доход будет перечисляться Партнеру от Украины, а Партнер от Украины перечисляет Партнерству Согласованный с Украиной Доход во исполнение Соглашения об ограниченном партнерстве.

4. Во исполнение части 3 статьи VI Правительство Украины обеспечивает перечисление от всех источников Согласованного с Украиной Дохода в специальный фонд государственного бюджета. В соответствии с законодательством этот Согласованный с Украиной Доход перечисляется из специального фонда государственного бюджета Партнеру от Украины, а затем эти средства перечисляются Партнерству от Партнера от Украины на выполнение Соглашения об ограниченном партнерстве.

5. Если после Даты вступления в силу Правительство Соединенных Штатов Америки будет предоставлять Правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучения), капитальный взнос Партнера от США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи, в соответствии с Соглашением об ограниченном партнерстве.

Права на инвестиционные возможности

1. Каждый государственный орган Украины, уполномоченный выдавать лицензию или специальное разрешение на пользование недрами для любых активов, касающихся природных ресурсов, должен включить в такую лицензию или специальное разрешение, а также в связанное с ними соглашение об условиях пользования недрами или соглашение о разделе продукции с недропользователями положение, которое требует, чтобы получатель этого разрешения, всегда, когда он стремится привлечь капитал, предоставлял соответствующую инвестиционную информацию Партнерству в соответствии с Соглашением об ограниченном партнерстве.

2. Каждый Орган государственной власти Украины, уполномоченный утверждать договор о государственно-частном партнерстве, концессию или иное соглашение о строительстве или эксплуатации значительных объектов инфраструктуры (как определено в Соглашении об ограниченном партнерстве), должен включить в любой такой договор, концессии или иного соглашения положение, требующее от получателя в любое время, когда он стремится привлечь капитал, предоставлять Партнерству соответствующую инвестиционную информацию в соответствии с Соглашением об ограниченном партнерстве.

3. Требования о предоставлении соответствующей инвестиционной информации Партнерству, как указано здесь в пунктах 1 и 2, должны выполняться в соответствии с действующим законодательством и обязательствами Украины перед ЕС. Если после подписания настоящего Соглашения Украине необходимо будет взять на себя дополнительные обязательства, связанные с приобретением ею членства в Европейском Союзе, которые могут повлиять на это положение, Стороны должны провести добросовестные консультации и переговоры с целью принятия соответствующих поправок.

4. Кроме того, когда Партнерство выразит официальную заинтересованность в участии в проекте такого типа, как описано здесь в пунктах 1 или 2, соответствующая лицензия, специальное разрешение, полномочия, соглашение об условиях пользования недрами, соглашение о разделе продукции или соглашение по активам, которые имеют отношение к инфраструктуре, будут требовать от получателя (i) провести добросовестные переговоры с Партнерством в соответствии с процедурами, изложенными в Соглашении об ограниченном партнерстве, и (ii) воздерживаться от предоставления любой третьей стороне значительно более выгодных финансовых или экономических условий для инвестиционной возможности, практически подобной той, что предлагается Партнерству.

Рыночные права на покупку добычи

1. Каждый Государственный орган Украины, уполномоченный выдавать лицензию или специальное разрешение на пользование недрами для любых активов, касающихся природных ресурсов, включает в условия такой лицензии или специального разрешения и в связанное с ними соглашение об условиях пользования недрами или в соглашение о разделе продукции с недропользователями:

положение, позволяющее Партнеру от США (или его уполномоченному лицу) вести переговоры, в соответствии с условиями Соглашения об ограниченном партнерстве, о правах на покупку добычи на рыночных коммерческих условиях в течение срока действия такой лицензии или специального разрешения;

требование к получателю в течение некоторого периода времени и на условиях, которые будут определены в Соглашении об ограниченном партнерстве, воздерживаться от предложения любой третьей стороне значительно более выгодных финансовых или экономических условий для покупки добывающей продукции, существенно подобной по качеству или количеству.

2. Признавая общую заинтересованность в обеспечении того, чтобы это Соглашение и Соглашение об ограниченном партнерстве отвечали стратегическим интересам обеих Сторон, Правительство Украины обяжет каждый Государственный орган Украины, уполномоченный выдавать лицензии или специальные разрешения на пользование недрами для любых активов, касающихся природных ресурсов, включать в условия таких лицензий или специальных разрешений определенные ограничения по заключению соглашений о закупке продукции с контрагентами, на условиях, которые будут определены в Соглашении об ограниченном партнерстве.

3. Подробные процедуры и условия таких прав на покупку добывающей продукции должны быть изложены в Соглашении об ограниченном партнерстве и имплементированы в соответствии с действующим законодательством и обязательствами Украины перед ЕС. Если после подписания настоящего Соглашения Украине необходимо будет взять на себя дополнительные обязательства, связанные с приобретением ею членства в Европейском Союзе, которые могут повлиять на это положение, Стороны должны провести добросовестные консультации и переговоры с целью принятия соответствующих поправок.

Полный текст соглашения между Украиной и США