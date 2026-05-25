У Трампа считают, что Иран согласен утилизировать высокообогащенный уран, - CBS News

В администрации Трампа заявили, что Иран якобы согласился на утилизацию своего высокообогащенного урана в ходе переговоров с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
По словам высокопоставленного чиновника администрации Трампа, США считают, что верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи одобрил типовую сделку. Однако окончательное соглашение еще должно быть достигнуто, прежде чем что-либо будет подписано.
Он добавил, что вопрос о том, состоится ли сделка, пока остается открыта. Также официальный представитель говорит, что еще до операции "Эпическая ярость" иранская система была "удручающе медленной и непрозрачной", а с тех пор ситуация ухудшилась.
Что же касается рамочной сделки, на ее окончательное согласование понадобится несколько дней. Чиновник сказал, что почти достигнутое соглашение будет представлять собой двухэтапный процесс, а именно: немедленное открытие Ормузского пролива в обмен на снятие американский блокады, за которым уже последуют переговоры о механизме, который позволит Ирану отказаться от различных частей своей ядерной программы.
По его словам, США хотят, чтобы Иран взял на себя обязательство утилизировать высокообогащенный уран и решить другие ядерные проблемы.
Чиновник отметил, что администрация Трампа считает это соглашение более выгодным, чем то, которое было достигнуто в 2015 году при бывшем президенте Бараке Обаме и которое допускало обогащение урана до определенного уровня.
На данный момент чиновники по-прежнему прорабатывают детали механизма утилизации урана с людьми, которых верховный лидер Ирана уполномочил вести переговоры.
Также официальный представитель добавил, что решения о разморозке иранских активов пока не приняты, но любое смягчение санкций будет соизмеримо с фактическим выполнением требований США в отношении целей Дональда Трампа в области нацбезопасности.
Резюмируя чиновник сказал, что разница между нынешней ситуацией и периодом до начала шестинедельной военной кампании заключается в том, что иранцы сейчас идут на "серьезные уступки" по вопросам, по которым ранее они не были готовы к переговорам.
Напомним, исходя из публикаций в СМИ, с субботы на воскресенье президент США Дональд Трамп должен был решить, продолжать ли переговоры с Ираном либо же возобновить войну. По итогу американский лидер заявил, что "меморандум о взаимопонимании" значительной степени согласован, и остается лишь финализация деталей. Также он сказал, что Ормузский пролив в рамках этого документа будет открыт.
Перед этим стороны заявляли, что вышеупомянутый меморандум направлен в первую очередь на прекращение войны. И в случае, если он будет согласован, тогда стороны в течение следующих 30-60 дней будут дорабатывать уже окончательную сделку о прекращении войны, где будет затронута тема ядерной программы Ирана и не только.
К слову, в Reuters после заявления Трампа вышла публикация, где говорилось, что Иран не согласился передать свои запасы высокообогащенного урана, добавив, что этот вопрос не был частью по предварительной договоренности США. Источник в очередной раз подтвердил, что ядерный вопрос будет обсуждаться во время переговоров по уже окончательному соглашению.