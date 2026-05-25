У Трампа считают, что Иран согласен утилизировать высокообогащенный уран, - CBS News

По словам высокопоставленного чиновника администрации Трампа, США считают, что верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи одобрил типовую сделку. Однако окончательное соглашение еще должно быть достигнуто, прежде чем что-либо будет подписано.

Он добавил, что вопрос о том, состоится ли сделка, пока остается открыта. Также официальный представитель говорит, что еще до операции "Эпическая ярость" иранская система была "удручающе медленной и непрозрачной", а с тех пор ситуация ухудшилась.

Что же касается рамочной сделки, на ее окончательное согласование понадобится несколько дней. Чиновник сказал, что почти достигнутое соглашение будет представлять собой двухэтапный процесс, а именно: немедленное открытие Ормузского пролива в обмен на снятие американский блокады, за которым уже последуют переговоры о механизме, который позволит Ирану отказаться от различных частей своей ядерной программы.

По его словам, США хотят, чтобы Иран взял на себя обязательство утилизировать высокообогащенный уран и решить другие ядерные проблемы.

Чиновник отметил, что администрация Трампа считает это соглашение более выгодным, чем то, которое было достигнуто в 2015 году при бывшем президенте Бараке Обаме и которое допускало обогащение урана до определенного уровня.

На данный момент чиновники по-прежнему прорабатывают детали механизма утилизации урана с людьми, которых верховный лидер Ирана уполномочил вести переговоры.

Также официальный представитель добавил, что решения о разморозке иранских активов пока не приняты, но любое смягчение санкций будет соизмеримо с фактическим выполнением требований США в отношении целей Дональда Трампа в области нацбезопасности.

Резюмируя чиновник сказал, что разница между нынешней ситуацией и периодом до начала шестинедельной военной кампании заключается в том, что иранцы сейчас идут на "серьезные уступки" по вопросам, по которым ранее они не были готовы к переговорам.