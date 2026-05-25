RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

У Трампа считают, что Иран согласен утилизировать высокообогащенный уран, - CBS News

00:59 25.05.2026 Пн
3 мин
Что известно о переговорах между США и Ираном?
aimg Эдуард Ткач
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

В администрации Трампа заявили, что Иран якобы согласился на утилизацию своего высокообогащенного урана в ходе переговоров с США.

По словам высокопоставленного чиновника администрации Трампа, США считают, что верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи одобрил типовую сделку. Однако окончательное соглашение еще должно быть достигнуто, прежде чем что-либо будет подписано.

Он добавил, что вопрос о том, состоится ли сделка, пока остается открыта. Также официальный представитель говорит, что еще до операции "Эпическая ярость" иранская система была "удручающе медленной и непрозрачной", а с тех пор ситуация ухудшилась.

Что же касается рамочной сделки, на ее окончательное согласование понадобится несколько дней. Чиновник сказал, что почти достигнутое соглашение будет представлять собой двухэтапный процесс, а именно: немедленное открытие Ормузского пролива в обмен на снятие американский блокады, за которым уже последуют переговоры о механизме, который позволит Ирану отказаться от различных частей своей ядерной программы.

По его словам, США хотят, чтобы Иран взял на себя обязательство утилизировать высокообогащенный уран и решить другие ядерные проблемы.

Чиновник отметил, что администрация Трампа считает это соглашение более выгодным, чем то, которое было достигнуто в 2015 году при бывшем президенте Бараке Обаме и которое допускало обогащение урана до определенного уровня.

На данный момент чиновники по-прежнему прорабатывают детали механизма утилизации урана с людьми, которых верховный лидер Ирана уполномочил вести переговоры.

Также официальный представитель добавил, что решения о разморозке иранских активов пока не приняты, но любое смягчение санкций будет соизмеримо с фактическим выполнением требований США в отношении целей Дональда Трампа в области нацбезопасности.

Резюмируя чиновник сказал, что разница между нынешней ситуацией и периодом до начала шестинедельной военной кампании заключается в том, что иранцы сейчас идут на "серьезные уступки" по вопросам, по которым ранее они не были готовы к переговорам.

Переговоры и война

Напомним, исходя из публикаций в СМИ, с субботы на воскресенье президент США Дональд Трамп должен был решить, продолжать ли переговоры с Ираном либо же возобновить войну. По итогу американский лидер заявил, что "меморандум о взаимопонимании" значительной степени согласован, и остается лишь финализация деталей. Также он сказал, что Ормузский пролив в рамках этого документа будет открыт.

Перед этим стороны заявляли, что вышеупомянутый меморандум направлен в первую очередь на прекращение войны. И в случае, если он будет согласован, тогда стороны в течение следующих 30-60 дней будут дорабатывать уже окончательную сделку о прекращении войны, где будет затронута тема ядерной программы Ирана и не только.

К слову, в Reuters после заявления Трампа вышла публикация, где говорилось, что Иран не согласился передать свои запасы высокообогащенного урана, добавив, что этот вопрос не был частью по предварительной договоренности США. Источник в очередной раз подтвердил, что ядерный вопрос будет обсуждаться во время переговоров по уже окончательному соглашению.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранОрмузский пролив