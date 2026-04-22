У Трампа оправдали ослабление санкций против РФ просьбой "бедных стран"

Как заявил министр финансов США Скотт Бессент, решение было принято после обращений более десяти бедных стран во время весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка на прошлой неделе.

Ранее Бессент заявлял, что исключение не будет продлено, однако в конце прошлой недели Министерство финансов США изменило позицию.

В итоге было принято решение продлить действие исключения еще на 30 дней, что позволяет продолжить продажу российской нефти.

Ослабление санкций против РФ

Напомним, разрешение на закупку ограниченных объемов российской нефти и нефтепродуктов действовало с середины марта и завершилось 11 апреля.