У Трампа оправдали ослабление санкций против РФ просьбой "бедных стран"

20:35 22.04.2026 Ср
1 мин
На сколько еще отсрочили санкции против РФ?
aimg Мария Науменко
Фото: министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)

Администрация президента США Дональда Трампа продлила действие исключения из санкций, которое позволяет продажу российской нефти.

Как заявил министр финансов США Скотт Бессент, решение было принято после обращений более десяти бедных стран во время весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка на прошлой неделе.

Ранее Бессент заявлял, что исключение не будет продлено, однако в конце прошлой недели Министерство финансов США изменило позицию.

В итоге было принято решение продлить действие исключения еще на 30 дней, что позволяет продолжить продажу российской нефти.

Ослабление санкций против РФ

Напомним, разрешение на закупку ограниченных объемов российской нефти и нефтепродуктов действовало с середины марта и завершилось 11 апреля.

В США рассматривали возможность его продления. Такое решение имеет целью стабилизировать мировые цены на энергоносители на фоне войны США и Израиля против Ирана.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что оснований для ослабления санкций против России нет, ведь такие решения, по его словам, фактически способствуют финансированию войны.

