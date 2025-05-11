ХАМАС и США обсуждают перемирие в Газе и гуманитарную помощь, - Reuters

Группировка ХАМАС и администрация США ведут переговоры о прекращении огня в Газе и доставке гуманитарной помощи в осажденный анклав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В частности, недавно президент США Дональд Трамп повторил обещание, что поможет доставить продовольствие палестинцам в Газе. В пятницу посланник Вашингтона в Израиле заявил, что поддерживаемый США механизм доставки помощи в анклав должен вступить в силу в ближайшее время.

Кроме информации палестинского чиновника о переговорах между ХАМАС и США, Reuters приводит комментарий представителя Госдепартамента Соединенных Штатов.

"Мы не можем говорить о текущих переговорах, но я отмечу недавние заявления Катара и Египта о том, что они продолжают прилагать усилия по достижению соглашения", - сказал он.

Представитель подчеркнул, что ХАМАС несет исключительную ответственность за войну, а также за возобновление боевых действий.

"Президент Трамп ясно дал понять, с какими последствиями столкнется ХАМАС, если продолжит удерживать заложников, включая американца Эдана Александра, и тела четырех американцев", - добавил он.

Агентство отмечает, что ранее США вели переговоры с палестинской боевой групп точкой по вопросу освобождения американских заложников, удерживаемых в Газе.