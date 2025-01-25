У Трампа отказали Маску в офисе в центре Белого дома. The Times назвало причину

Соответствующее решение приняла глава администрации американского президента Дональда Трампа Сьюзи Уайлз. Она отказала Маску в постоянном офисе в Западном крыле Белого дома.

По данным британского издания, Уайлз дала понять, что она не приветствует "людей, которые хотят работать самостоятельно или быть звездой".

При этом назначенный ответственным за новосозданный "Департамент эффективности госуправления" (DOGE) Маск ранее искал собственный офис достаточно близко от Овального кабинета.

Несмотря на это, команда высшего руководства данного ведомства будет базироваться в здании исполнительного офиса Эйзенхауэра, которое расположено на территории Белого дома, но в нескольких минутах ходьбы от главного комплекса, пишет The Times.

Также отмечается, что отвечая на вопрос журналистов в начале недели, получит ли Маск офис в Западном крыле, Трамп дал отрицательный ответ.

"Нет. Он получает офис примерно для 20 человек, которых мы наймем, чтобы убедиться, что эта (экономия) будет реализована", - сказал новый президент Штатов.

Что известно о "департаменте" Маска

Заметим, что задекларированная цель нового Департамента DOG, среди прочего, является сокращение государственных расходов в администрации Трампа. Партнером Маска в руководстве данным проектом является республиканец Вивек Рамасавами.

Однако недавно газета Washington Post написала о том, что Рамасвами не будет работать с Маском в новом "Департаменте" (DOGE).

В середине января издание New York Times писало, что Маск получит кабинет в комплексе Белого дома возле Трампа.

Как сообщалось ранее, среди первых указов нового президента США 21 января было и создание "Департамента правительственной эффективности" во главе с Илоном Маском.

Ранее ожидалось, что указ Трампа создаст офис DOGE в Белом доме, хотя сначала он заявлял, что группа будет существовать вне правительства.

По словам американского президента, Маск будет иметь офис в Белом доме, в котором будут работать около 20 человек. Также Трамп рассказывал, что офис DOGE в Белом доме поможет обеспечить выполнение решений исполнительной власти.

Отметим также, что Маска считают достаточно приближенным к Трампу. Известный бизнесмен, среди прочего, активно агитировал кандидатуру республиканца на президентских выборах, стал существенным донором кампании Трампа. Также миллиардер отметился рядом резких заявлений и развязал настоящую медийную войну против нескольких мировых политиков.

Подробнее о "сером кардинале" Трампа Маска - читайте в отдельном материале РБК-Украина.