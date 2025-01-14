Маск получит кабинет в комплексе Белого дома возле Трампа, - New York Times

Илон Маск получит офисные помещения в комплексе Белого дома. Миллиардер возглавит так называемый Департамент эффективности государственного управления, цель которого - сократить государственные расходы в администрации Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times .

По информации источников издания, ожидается, что Маск будет использовать помещение в здании Эйзенхауэра, которое примыкает к Белому дому.

Как отмечает New York Times, это позволит Маску, владеющему компаниями с миллиардами долларов контрактов с правительством, продолжать иметь значительный доступ к избранному президенту Дональду Трампу, когда он вступит в должность в этом месяце.

Маск обсуждал с должностными лицами переходного периода, каким будет его уровень доступа в Западное крыло, но это осталось неясным. Сотрудникам и другим лицам, которые могут свободно приходить и уходить в Западное крыло, обычно требуется специальный пропуск.

Близость к Трампу

Маск пожертвовал сотни миллионов, чтобы помочь Трампу победить на выборах 2024 года, и с тех пор регулярно находится рядом с ним, часто используя один из коттеджей для аренды на территории Трампа в Мар-а-Лаго. Он присутствовал на официальных встречах и как минимум на одном зарубежном звонке - президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также высказывал свое мнение по поводу кадровых и кабинетных решений.

Пока не ясно, получит ли Вивек Рамасвами, партнер Маска по руководству проектом, офисные помещения в здании Эйзенхауэра.

Проект Маска и этические нормы

Проект Маска-Рамасвами называется Департаментом эффективности правительства, или DOGE, но это не "департамент" в смысле Министерства (департамента) юстиции - официальной, уполномоченной Конгрессом части правительства. Статус Маска и проект подняли множество вопросов о правилах для таких структур.

В настоящее время сотрудники DOGE работают в вашингтонском офисе компании SpaceX Маска.

Работа над DOGE до сих пор была окутана тайной, а переходная команда Трампа практически ничего не раскрывает о том, как он будет функционировать или как будет финансироваться.

Пока еще неизвестно, насколько большой будет команда Маска, а также каков будет его собственный статус. Некоторые должностные лица переходного периода предположили, что он может стать "специальным государственным служащим", статусом, который может быть оплачиваемым или неоплачиваемым и имеет более гибкие правила раскрытия личной финансовой информации, чем те, которые требуются от обычных сотрудников.

Если он это сделает, Маск, самый богатый человек в мире, почти наверняка откажется от зарплаты. Но могут возникнуть правовые последствия того, как администрация Трампа в конечном итоге определит роль Маска и как DOGE вписывается в бюрократию исполнительной власти.

Один из вопросов касается этических правил, включая раскрытие финансовой информации и запреты на определенные конфликты интересов, такие как ограничения на возможность бывших специальных государственных служащих лоббировать определенные частные интересы после работы над соответствующими темами во время временной службы.

В частности, все государственные служащие, включая специальных временных, подпадают под действие закона о конфликте интересов, который запрещает им участвовать в официальных делах, в которых они или их семьи или организации имеют финансовый интерес. Поскольку некоторые компании Маска имеют контракты с федеральным правительством, этот закон, по-видимому, запрещает DOGE работать над связанными вопросами, если он примет такой статус.

Если бы Маск или его сотрудники стали специальными государственными служащими, им пришлось бы подавать формы финансовой отчетности. Однако если они решат отказаться от значительных государственных зарплат, администрация Трампа могла бы сохранить эти данные в тайне от общественности.