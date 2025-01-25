У Трампа відмовили Маску в офісі в центрі Білого дому. The Times назвало причину

Відповідне рішення ухвалила голова адміністрації американського президента Дональда Трампа Сьюзі Вайлз. Вона відмовила Маску в постійному офісі в Західному крилі Білого дому.

За даними британського видання, Вайлз дала зрозуміти, що вона не вітає "людей, які хочуть працювати самостійно або бути зіркою".

При цьому призначений відповідальним за новостворений "Департамент ефективності держуправління" (DOGE) Маск раніше шукав власний офіс досить близько від Овального кабінету.

Попри це, команда вищого керівництва даного відомства базуватиметься в будівлі виконавчого офісу Ейзенхауера, яка розташована на території Білого дому, але за декілька хвилин ходьби від головного комплексу, пише The Times.

Також зазначається, що відповідаючи на запитання журналістів на початку тижня, чи отримає Маск офіс у Західному крилі, Трамп дав негативну відповідь.

"Ні. Він отримує офіс приблизно для 20 людей, яких ми наймемо, щоб переконатися, що ця (економія) буде реалізована", - сказав новий президент Штатів.

Що відомо про "департамент" Маска

Зауважимо, що задекларована мета нового Департаменту DOG, серед іншого, є скорочення державних витрат в адміністрації Трампа. Партнером Маска в керівництві даним проектом є республіканець Вівек Рамасавамі.

Проте нещодавно газета Washington Post написала про те, що Рамасвамі не працюватиме з Маском у новому "Департаменті" (DOGE).

В середині січня видання New York Times писало, що Маск отримає кабінет у комплексі Білого дому біля Трампа.

Як повідомлялося раніше, серед перших указів нового президента США 21 січня було й створення "Департаменту урядової ефективності"на чолі з Ілоном Маском.

Раніше очікувалося, що указ Трампа створить офіс DOGE в Білому домі, хоча спочатку він заявляв, що група буде існувати поза урядом.

За словами американського президента, Маск матиме офіс у Білому домі, в якому працюватимуть близько 20 осіб.Також Трамп розповідав, що офіс DOGE в Білому домі допоможе забезпечити виконання рішень виконавчої влади.

Зазначимо також, що Маска вважають досить наближеним до Трампа. Відомий бізнесмен, серед іншого, активно агітував за кандидатуру республіканця на президентських виборах, став суттєвим донором кампанії Трампа. Також мільярдер відзначився низкою різких заяв та розв'язав справжню медійну війну проти кількох світових політиків.

Детальніше про "сірого кардинала" Трампа Маска - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.