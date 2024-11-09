У Трампа назвали "нереалистичным" возвращение Крыма под контроль Украины

Возвращение Крыма под контроль Украины является якобы "нереалистичным". Поэтому Киев "должен сосредоточиться на мире", а не на территориях.

Об этом заявил советник новоизбранного президента США Брайан Ланза, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News .

Старший советник новоизбранного президента Дональда Трампа заявил, что новая администрация сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на возвращении территорий, оккупированных Россией.

Ланза сказал, что возвращение Крыма "нереалистично" и "не является целью Соединенных Штатов".

"И если президент Зеленский садится за стол и говорит: ну мы можем иметь мир, только если у нас будет Крым, он показывает нам, что он несерьезный. Крым пропал", - сказал он.

Ланза также подчеркнул, что он очень уважает украинский народ, назвав его "сердцем льва". Но заметил, что приоритетом США является "мир и прекращение убийств".