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У Трампа назвали "нереалистичным" возвращение Крыма под контроль Украины

США, Суббота 09 ноября 2024 17:49
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У Трампа назвали "нереалистичным" возвращение Крыма под контроль Украины Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Возвращение Крыма под контроль Украины является якобы "нереалистичным". Поэтому Киев "должен сосредоточиться на мире", а не на территориях.

Об этом заявил советник новоизбранного президента США Брайан Ланза, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Старший советник новоизбранного президента Дональда Трампа заявил, что новая администрация сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на возвращении территорий, оккупированных Россией.

Ланза сказал, что возвращение Крыма "нереалистично" и "не является целью Соединенных Штатов".

"И если президент Зеленский садится за стол и говорит: ну мы можем иметь мир, только если у нас будет Крым, он показывает нам, что он несерьезный. Крым пропал", - сказал он.

Ланза также подчеркнул, что он очень уважает украинский народ, назвав его "сердцем льва". Но заметил, что приоритетом США является "мир и прекращение убийств".

"То, что мы собираемся сказать Украине, вы знаете, что вы видите? Что вы видите как реалистичное видение мира. Это не видение победы, но это видение мира. И давайте начнем откровенный разговор", - сказал он.

Украина отказывается от территориальных уступок

Напомним, что еще в октябре издание Financial Times написало, что глава МИД Андрей Сибига во время своего визита в Нью-Йорк якобы обсуждал с иностранными коллегами возможность компромисса для завершения войны с Россией.

Однако в МИД опровергли вброс FT.

Заметим, что еще в сентябре Трамп встретился с Зеленским, представившим ему свой план победы. По итогам переговоров Трамп подчеркнул, что "стремится к справедливому соглашению для всех сторон".

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