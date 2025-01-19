У Трампа розглядають можливість візиту спецпредставника в Газу, - NBC News

Спецпредставник Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф розглядає можливість візиту в Газу. Поїздка може відбутися в рамках його зусиль щодо збереження угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

За словами джерела, команда обраного президента США Дональда Трампа вважає, що угода, яка сьогодні має набути чинності, є крихкою. У зв'язку з цим Віткофф, крім візиту, планує практично постійно бути присутнім у регіоні найближчими тижнями та місяцями для усунення спалахів напруженості на місцях, які, на його думку, можуть будь-якої миті підірвати угоду і перешкодити звільненню заручників.

"Потрібно бути в курсі подій і бути готовим усунути проблему, якщо вона виникне", - сказав чиновник.

Водночас Віткофф працює над досягненням довгострокової стабільності для ізраїльтян і 2 млн переміщених палестинців, шлях до якої пролягає через три фази угоди, досягнутої днями.

Перша фаза, яка розпочнеться в неділю, має тривати близько шести тижнів і включає звільнення заручників. Йдеться як про тих, яких утримує ХАМАС у Газі, так і палестинців, яких утримує Ізраїль.

Другу фазу обговорюватимуть під час першої і, як передбачають, вона призведе до звільнення додаткових заручників і виведення ізраїльських військ із Гази.

Метою останньої фази - третьої, яку також ще належить обговорити, є припинення війни і початок відновлення Гази.