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У Трампа советуют Украине "сбавить тон" и подписать соглашение о редкоземах

Вашингтон, Четверг 20 февраля 2025 16:33
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У Трампа советуют Украине "сбавить тон" и подписать соглашение о редкоземах Фото: Майк Уолтц, советник президента США по нацбезопасности (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти США недовольны, что Украина не стала сразу заключать соглашение о редкоземельных металлах. Вашингтон ожидает, что Киев утвердит такую инициативу.

Как передает РБК-Украина, об этом в эфире Fox News заявил советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц.

По словам Уолтца, американские чиновники были разочарованы после того, как Украина отказалась подписывать соглашение о редкоземельных ресурсах на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы представили украинцам невероятную историческую возможность - США могут стать соинвестором Украины, инвестировать в ее экономику, инвестировать в ее природные ресурсы и действительно стать партнером Украины в будущем - таким образом, чтобы это было устойчиво. А также, я думаю, это стало бы лучшей гарантией безопасности, на которую они могли бы надеяться, гораздо больше, чем еще один поднос боеприпасов", - добавил советник американского лидера.

Также он добавил, что соглашение "позволило бы американским налогоплательщикам вернуть сотни миллиардов долларов".

"Как сказал вице-президент (Джей Ди Вэнс - ред.), злословие в прессе за все, что администрация сделала за первый срок (Трампа - ред.), а также за все, что Соединенные Штаты сделали для Украины, - это просто неприемлемо, им нужно сбавить тон, внимательно посмотреть и подписать эту сделку", - считает Уолтц.

Соглашение о редкоземельных ресурсах

Напомним, на прошлой неделе США предложили Украине подписать соглашение о редкоземельных металлах. С такой инициативой в Киев приехал министр финансов США Скотт Бессент. Украинские власти допускали, что соглашение могут заключить уже через несколько дней после визита Бессента - на Мюнхенской конференции по безопасности.

Но 14 февраля, в первый день конференции, источники РБК-Украина сообщили, что Украина предложила США доработанный вариант соглашения. В итоге его так и не подписали на Мюнхенской конференции.

Полное содержание документа остается неизвестным. При этом президент Украины Владимир Зеленский вчера подчеркивал, что в соглашении "нет ни слова" о гарантиях безопасности для Украины.

Также, по словам президента, соглашение предусматривает, что Украина должна была бы отдать 50% "того, что там перечислено".

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