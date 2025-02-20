У Трампа советуют Украине "сбавить тон" и подписать соглашение о редкоземах

Как передает РБК-Украина , об этом в эфире Fox News заявил советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц.

По словам Уолтца, американские чиновники были разочарованы после того, как Украина отказалась подписывать соглашение о редкоземельных ресурсах на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы представили украинцам невероятную историческую возможность - США могут стать соинвестором Украины, инвестировать в ее экономику, инвестировать в ее природные ресурсы и действительно стать партнером Украины в будущем - таким образом, чтобы это было устойчиво. А также, я думаю, это стало бы лучшей гарантией безопасности, на которую они могли бы надеяться, гораздо больше, чем еще один поднос боеприпасов", - добавил советник американского лидера.

Также он добавил, что соглашение "позволило бы американским налогоплательщикам вернуть сотни миллиардов долларов".

"Как сказал вице-президент (Джей Ди Вэнс - ред.), злословие в прессе за все, что администрация сделала за первый срок (Трампа - ред.), а также за все, что Соединенные Штаты сделали для Украины, - это просто неприемлемо, им нужно сбавить тон, внимательно посмотреть и подписать эту сделку", - считает Уолтц.