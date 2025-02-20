У Трампа радять Україні "збавити тон" і підписати угоду про рідкісноземи

Влада США незадоволена, що Україна не стала відразу укладати угоду про рідкісноземельні метали. Вашингтон очікує, що Київ затвердить таку ініціативу.

Як передає РБК-Україна , про це в ефірі Fox News заявив радник президента США з нацбезпеки Майкл Волтц.

За словами Волтца, американські чиновники були розчаровані після того, як Україна відмовилася підписувати угоду про рідкісноземельні ресурси на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Ми представили українцям неймовірну історичну можливість - США можуть стати співінвестором України, інвестувати в її економіку, інвестувати в її природні ресурси та справді стати партнером України в майбутньому - таким чином, щоб це було стало стійким. А також, я думаю, це стало б найкращою гарантією безпеки, на яку вони могли б сподіватися, набагато більшою, ніж ще один піднос боєприпасів", - додав радник американського лідера.

Також він додав, що угода "дозволила б американським платникам податків повернути сотні мільярдів доларів".

"Як сказав віцепрезидент (Джей Ді Венс - ред.), лихослів'я в пресі за все, що адміністрація зробила за перший термін (Трампа - ред.), а також за все, що Сполучені Штати зробили для України, - це просто неприйнятно, їм потрібно збавити тон, уважно подивитися й підписати цю угоду", - вважає Волтц.