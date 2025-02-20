У Трампа радять Україні "збавити тон" і підписати угоду про рідкісноземи
Влада США незадоволена, що Україна не стала відразу укладати угоду про рідкісноземельні метали. Вашингтон очікує, що Київ затвердить таку ініціативу.
Як передає РБК-Україна, про це в ефірі Fox News заявив радник президента США з нацбезпеки Майкл Волтц.
За словами Волтца, американські чиновники були розчаровані після того, як Україна відмовилася підписувати угоду про рідкісноземельні ресурси на Мюнхенській конференції з безпеки.
"Ми представили українцям неймовірну історичну можливість - США можуть стати співінвестором України, інвестувати в її економіку, інвестувати в її природні ресурси та справді стати партнером України в майбутньому - таким чином, щоб це було стало стійким. А також, я думаю, це стало б найкращою гарантією безпеки, на яку вони могли б сподіватися, набагато більшою, ніж ще один піднос боєприпасів", - додав радник американського лідера.
Також він додав, що угода "дозволила б американським платникам податків повернути сотні мільярдів доларів".
"Як сказав віцепрезидент (Джей Ді Венс - ред.), лихослів'я в пресі за все, що адміністрація зробила за перший термін (Трампа - ред.), а також за все, що Сполучені Штати зробили для України, - це просто неприйнятно, їм потрібно збавити тон, уважно подивитися й підписати цю угоду", - вважає Волтц.
Угода про рідкісноземельні ресурси
Нагадаємо, минулого тижня США запропонували Україні підписати угоду про рідкісноземельні метали. З такою ініціативою до Києва приїхав міністр фінансів США Скотт Бессент. Українська влада допускала, що угоду можуть укласти вже за кілька днів після візиту Бессента - на Мюнхенській конференції з безпеки.
Але 14 лютого, у перший день конференції, джерела РБК-Україна повідомили, що Україна запропонувала США доопрацьований варіант угоди. У підсумку її так і не підписали на Мюнхенській конференції.
Повний зміст документа залишається невідомим. Водночас президент України Володимир Зеленський учора наголошував, що в угоді "немає жодного слова" про гарантії безпеки для України.
Також, за словами президента, угода передбачає, що Україна мала б віддати 50% "того, що там перераховано".
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