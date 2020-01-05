Трамп наказав убити Сулеймані всупереч даними розвідки

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Розвідка показала, що передбачувані атаки на американських військових можна було уникнути

Президент США Дональд Трамп наказав вбити іранського генерала Касема Сулеймані всупереч даними розвідки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Джерела в адміністрації США кажуть, що розвідслужби прийшли до висновку, що передбачувані атаки на американських військових не були неминучі.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї не схвалив плани воєначальника з яких-небудь дій проти США і попросив Сулеймані приїхати в Тегеран для подальших консультацій; прохання було викладене щонайменше за тиждень до загибелі генерала.



Як заявило джерело NYT, що надійшли 30 грудня розвіддані про ситуацію на Близькому Сході показали, що ситуація в регіоні нормальна, а в поїздках Сулеймані і його підрозділу "Аль-Кудс" в Сирію, Ліван та Ірак немає нічого незвичайного.

За словами джерел, за більш жорстку політику по відношенню до Ірану виступали держсекретар США Майк Помпео і віце-президент Майк Пенс, однак представники Пентагону були здивовані рішенням Трампа піти на радикальний варіант, який передбачав ліквідацію Сулеймані.

Раніше державний секретар США Майк Помпео застеріг Іран від дій у відповідь на ліквідацію генерала Касема Сулеймані в Багдаді.

Нагадаємо, за наказом Трампа військові США завдали удару біля аэрорта в Ірані по автоколоні іранського генерала Касема Сулеймані. Він загинув. Трамп назвав Сулеймані "терористом номер один у світі".