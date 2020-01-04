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Помпео застеріг Іран від відповіді на вбивство Сулеймані

Новини » Політика     04.01.2020 - 16:21
Помпео застеріг Іран від відповіді на вбивство Сулеймані
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео заявив, що Вашингтон збирається примусити Тегеран відповідати за дії

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео застеріг Іран від дій у відповідь на ліквідацію генерала Касема Сулеймані в Багдаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу американського Держдепу.

Так, в інтерв'ю телеканалу Iran International керівник зовнішньополітичного відомства США закликав Тегеран утриматися від заходів у відповідь на вбивство іранського військового командувача Сулеймані. Також Помпео розповів про те, як Вашингтон буде діяти у разі відповіді з боку Ірану.

"Ми конкретно не повідомляємо про свої дії. Як ви бачили минулого тижня, ми будемо залучати до відповідальності підконтрольні (Ірану - ред.) сили. Ви бачили удари, які Міністерство оборони США завдало в Сирії і Іраку безпосередньо у відповідь на події 27 грудня, коли (на іракській базі - ред.) був убитий американський контрактник (з числа цивільних - ред.)", - заявив він.

Держсекретар США додав, що Вашингтон буде продовжувати реагувати на ворожі дії з боку Тегерана.

"Ми будемо продовжувати реагувати. Ми змусимо (Іран - ред.) відповідати", - уклав Помпео.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Марк Еспер заявив, що Вашингтон буде жорстко реагувати на ворожі дії, націлені проти американських військовослужбовців, з боку Ірану або підконтрольних йому сил. Однак Еспер не уточнив, про яку саме "жорстку реакцію" йде мова.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиІранМайк Помпео
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