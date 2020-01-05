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Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки

Новости » Политика     05.01.2020 - 09:09
Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Разведка показала, что предполагаемые атаки на американских военных можно было избежать

Президент США Дональд Трамп приказал убить иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Источники в администрации США говорят, что разведслужбы пришли к выводу, что предполагаемые атаки на американских военных не были неизбежны.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не одобрил планы военачальника по каким-либо действиям против США и попросил Сулеймани приехать в Тегеран для дальнейших консультаций; просьба была изложена по меньшей мере за неделю до гибели генерала.

Как заявил источник NYT, поступившие 30 декабря разведданные о ситуации на Ближнем Востоке показали, что ситуация в регионе нормальная, а в поездках Сулеймани и его подразделения "Аль Кудс" в Сирию, Ливан и Ирак нет ничего необычного.

По словам источников, за более жесткую политику по отношению к Ирану выступали госсекретарь США Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс, однако представители Пентагона были удивлены решением Трампа пойти на радикальный вариант, который предусматривал ликвидацию Сулеймани.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео предостерег Иран от действий в ответ на ликвидацию генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

Напомним, по приказу Трампа военные США нанесли удар возле аэрорта в Иране по автоколонне иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб. Трамп назвал Сулеймани "террористом номер один в мире".

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